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Почему тополиный пух вызывает аллергию
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Почему тополиный пух вызывает аллергию 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Без иммунитета мы не выживем. Это единственный барьер между нами и огромным количеством бактерий, вирусов и прочих зараз, которые хотят нас убить. Но когда иммунитет капризничает и злится, у всех буквально глаза на мокром месте. Это аллергия, и причиной ее симптомов может быть что угодно, в том числе тополиный пух, который летом совсем не радует глаз.
Аллергия — это гиперреакция иммунитета на те или иные вещества, которые называются аллергенами. В качестве такого раздражителя вполне может выступать и тополиный пух. Точнее — не сам пух, а пыльца других растений, которая на нем оседает.
На самом деле «пушатся» только тополя-девочки, мужские деревья тополя после цветения просто сыплют сухими сережками. В Москве благодаря своевременному кронированию тополиного пуха не так уж и много, однако аллергикам может хватить и нескольких пушинок.
Симптомы аллергии могут быть разными. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного Департамента здравоохранения Александр Пампура отмечает, что в зависимости от вида аллергии, человек может чихать, кашлять. Может затрудниться дыхание или появиться сыпь.
Пышные кроны тополей поглощают шум, потому раньше их часто высаживали вдоль дорог, особенно рядом с жилыми кварталами.
Некоторые эксперты считают, что тополь обладает лечебными свойствами. Из его листьев и почек можно делать противовоспалительные препараты.
КСТАТИ
В Москве там, где это возможно, тополя постепенно заменяют другими деревьями. Кроме того, городские службы регулярно кронируют их — обрезают старые, больные или поврежденные ветки в целях безопасности, а заодно и для снижения количества пуха.
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