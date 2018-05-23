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Ариана Гранде жёстко высказалась о своём экс-бойфренде
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Ариана Гранде жёстко высказалась о своём экс-бойфренде 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники обрушились с критикой на 24-летнюю певицу Ариану Гранде. Только вот объектом критики стало не творчество артистки, а её личная жизнь. Один из подписчиков звезды в Twitter написал, что Гранде поступила жестоко, бросив бойфренда Мака Миллера, который посвятил ей альбом.
Абсурдно, что вы преуменьшаете женское самоуважение, говоря о том, что кто-то должен оставаться в токсичным отношениях, потому что им посвятили альбом. К тому же, это не так, — написала Ариана.
Певица отметила, что сделала всё возможное для спасения своих отношений с Миллером.
Я не няня и не мать, и ни одна женщина не должна ими быть. Я заботилась о нём и пыталась поддержать. Молилась за нас течение многих лет (и всегда, конечно), но обвинять женщину в неспособности мужчины держать себя в руках — это очень серьезная проблема, — сказала артистка.
Ариана Гранде и Мак Миллер
Напомним, впервые об отношениях Арианы Гранде и американского рэпера Мака Миллера стало известно в августе 2016 года. Сначала их заметили целующимися в суши-баре, а после они вместе пришли на Billboard's Hot 100 и MTV Video Music Awards 2016. Далее влюбленные выпустили совместный трек My Favorite Part.
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