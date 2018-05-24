Ещё
Разборки: что Ариана Гранде думает о бывшем бойфренде?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разборки: что Ариана Гранде думает о бывшем бойфренде? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После новости о том, что Ариана Гранде (24) рассталась с рэпером Маком Миллером (26), фанаты пары с яростью набросились на певицу в Twitter: «Ты бессердечный человек! Он тебя безумно любит. Как ты могла?»; «Ты поступила очень жестоко с человеком, который посвятил тебе целый альбом!».
Ариана решила ответить на критику огромным постом (без грязи о бывшем парне не обошлось): «Абсурдно, что вы преуменьшаете женское самоуважение, говоря о том, что кто-то должен оставаться в токсичных отношениях, потому что им посвятили альбом. К тому же, это не так. Я не няня и не мать, и ни одна женщина не должна ими быть. Я заботилась о нём и пыталась поддержать. Молилась за нас в течение многих лет, но обвинять женщину в неспособности мужчины держать себя в руках — это очень серьезная проблема». — написала певица в Twitter.
все слайды
Напомним, что впервые об отношениях Арианы Гранде и американского рэпера Мака Миллера стало известно в августе 2016 года. Сначала их заметили целующимися в суши-баре, а после они вместе пришли на Billboard's Hot 100 и MTV Video Music Awards 2016. И вот, спустя 2 года отношений они решили разойтись. Сделали они это очень по-голливдуски: в официальном заявлении сказано, что причиной разрыва стал напряженный график артистов. Но преданные фанаты пары подозревают, что тут что-то не чисто.
Кстати, в СМИ сообщают, что Ариана уже вовсю развлекается с новым парнем Питом Дэвидсоном, а вот Мак на днях был арестован за вождение в нетрезвом виде после того, как снес столб электропередач.
Кажется, разрыв ударил по нему сильнее.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/razborki-ariana-grande-oskorblyala-byvshego-v-seti/
Peopletalk: последние новости
В день рождения Натальи Орейро: все поводы ее любить Новые отношения? Люк Эванс на ланче с Виктором Турпиным Меган Маркл и Камилла Паркер-Боулз рассмеялись во время официальной речи Гарри!
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка77
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа29
«Меган упала на принца Гарри»3
Как уродует пластическая хирургия1
Что происходит с Ириной Понаровской
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение