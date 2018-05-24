Разборки: что Ариана Гранде думает о бывшем бойфренде?

После новости о том, что Ариана Гранде (24) рассталась с рэпером Маком Миллером (26), фанаты пары с яростью набросились на певицу в Twitter: «Ты бессердечный человек! Он тебя безумно любит. Как ты могла?»; «Ты поступила очень жестоко с человеком, который посвятил тебе целый альбом!».

Ариана решила ответить на критику огромным постом (без грязи о бывшем парне не обошлось): «Абсурдно, что вы преуменьшаете женское самоуважение, говоря о том, что кто-то должен оставаться в токсичных отношениях, потому что им посвятили альбом. К тому же, это не так. Я не няня и не мать, и ни одна женщина не должна ими быть. Я заботилась о нём и пыталась поддержать. Молилась за нас в течение многих лет, но обвинять женщину в неспособности мужчины держать себя в руках — это очень серьезная проблема». — написала певица в Twitter.

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Напомним, что впервые об отношениях Арианы Гранде и американского рэпера Мака Миллера стало известно в августе 2016 года. Сначала их заметили целующимися в суши-баре, а после они вместе пришли на Billboard's Hot 100 и MTV Video Music Awards 2016. И вот, спустя 2 года отношений они решили разойтись. Сделали они это очень по-голливдуски: в официальном заявлении сказано, что причиной разрыва стал напряженный график артистов. Но преданные фанаты пары подозревают, что тут что-то не чисто.

Кстати, в СМИ сообщают, что Ариана уже вовсю развлекается с новым парнем Питом Дэвидсоном, а вот Мак на днях был арестован за вождение в нетрезвом виде после того, как снес столб электропередач.

Кажется, разрыв ударил по нему сильнее.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/razborki-ariana-grande-oskorblyala-byvshego-v-seti/