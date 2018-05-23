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Аврил Лавин «подцепила» богатого наследника
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Аврил Лавин «подцепила» богатого наследника 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Папарацци удалось заметить, что певица встречается с Филлипом Сэрофимом, сыном техасского миллионера Файеза Сэрофима. По сообщениям журналистов, эти отношения начались совсем недавно — 2-3 месяца назад. Женщина стала появляться в компании нового избранника после расставания с канадским продюсером Джонатаном Ротемом, с которым она провела вместе весь прошлый год.
Пару Аврил и Сэрофима стали замечать в Лос-Анджелесе с 24 апреля. Молодые люди ходили друг к другу в гости. Влюбленные впервые встретились на вечеринке у друзей и с тех пор не расставались. Что касается родословной Филлипа, он является одним из 5 детей Файеза, который в свою очередь унаследовал семейный бизнес и является совладельцем Национальной футбольной лиги Хьюстона, штат Техас.
Для выхода на публику с новым бойфрендом Аврил выбрала свободное красное платье со спущенными плечами и белые кроссовки. Молодой человек предпочел голубые брюки, белую рубашку-поло с красными полосками на плечах для прогулки по городу. Филлип выглядел очень сдержанно, спрятав глаза за солнечными очками в желтой оправе и надев голубую бейсболку.
Ранее новый избранник певицы был женат на Лори Крон, но неизвестно, когда пара решила расстаться. Довольно странно, но Филлип также женился на матери Лори, Сьюзан Крон, бывшей супруге миллионера Трейси Крона, в декабре 2014 года. Лавин, длительное время не появлявшаяся на публике из-за болезни Лайма, была замужем за Чедом Крюгером с 2013 по 2015 годы.
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