Перестань сравнивать. Ошибки, превращающие человека в неудачника

Каждый желает добиться успеха, достичь целей и чувствовать себя счастливым. Однако не все предпринимают для этого хоть какие-то шаги, предпочитая жаловаться и осуждать. Указанные ниже ошибки ведут к тому, что жизнь человека складывается из неудач и провалов, чего не так уж сложно избежать.

Сравнивание

Страсть к сравнению наблюдается только у неудачников, притом неважно, выступает ли объектом внимания более или менее успешный человек. В итоге индивид начинает страдать либо от жалости к себе, либо же посредством несущественных побед оправдать свое бездействие. Если и сравнивать себя с кем-то, то с собой же, но несколько лет назад.

Точка зрения

Только аутсайдер может быть на 100% убежден в своей правоте относительно того или иного вопроса, поскольку чаще всего во всем разбирается поверхностно. Такие люди любят поучать и направлять, но неспособны навести порядок даже в собственной жизни. Нужно уметь доказывать свою точку зрения, но не менее важно проявлять гибкость и признавать неправоту.

Обвинения

Неудачники любят обвинять в своих неприятностях других, например, отказ в приеме на работу они списывают на «блат» или взяточничество, а отсутствие премии на начальника-идиота. То же касается и других сфер жизни, том числе отношений и быта. Поиск виноватых помогает на время забыть о проблеме, вот только последняя никуда не девается.

Прокрастинация

Довольно популярный в современности термин, когда человек откладывает на потом множество важных дел. Притом касается это не только уборки или бытовых задач, но и реализации собственных целей. В итоге, когда не предпринимаются какие-либо шаги по достижению желанного, дни просто превращаются в грустное существование.

Зависть

Нередко люди пытаются чужие успехи оправдать каким-то подвохом, например, если человек счастлив в браке, то кто-то их партнеров наверняка удачно скрывает измену, а если кто-то богат, то скорее всего наворовал. Однако психологи убеждены, что посредством осуждения индивид просто пытается заглушить собственную неудовлетворенность жизнью.

Вера в себя

Аутсайдеры легко уступают перед трудностями и не верят в собственные силы, предпочитая банально не пробовать, даже если что-то им удается хорошо. Проще считать, что «выше головы не прыгнуть». Важно понимать, что сложности лишь затрудняют путь к успеху, а не блокируют его полностью.

“Халява”

Многие неудачники считают, что чем дешевле, тем лучше, и не важно, что приобретенные дешево кеды порвутся уже через месяц и придется покупать новые. Иногда стремление «урвать подешевле» толкает на покупки, без которых вовсе можно было обойтись. Успешные личности не помешаны на экономии, но способны считать свои деньги и не жить одним днем.]]>