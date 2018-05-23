В Америке на снимок попал ангел, держащий меч в руке

Американец по имени Глен уверен, что находится под постоянной защитой своего ангела-хранителя и камера наблюдения около дома мужчина смогла заснять удивительный момент. Торман работает пожарником и находится в постоянной опасности, но благодаря зашиты свыше, мужчина чувствует себя в безопасности и не опасается за свою жизнь. Глен проживает в небольшом городке Ист-Джордан, где и произошло появление ангела-хранителя, если верить данному снимку. Увидев запись с камеры, мужчина был очень удивлён, после чего совершил звонок знакомому священнику, который и подтвердил, что Глен стал свидетелем появления настоящего ангела. Глен является верующим и слова от священника вызвали слёзы на глазах у бывалого пожарника. Некоторые из скептиков не верят снимку и утверждают, что на камеру попал обычный мотылёк, который очень близко подлетел к камере наблюдения. Но дело в том, что эти насекомые еще находятся в спячке и погода не позволяет им появляться в это время года. Мир удивителен и полон необычных явлений и каждый сам решает для себя, верить ли в подобные случаи или нет.