7 обязательных вещей, которые супруги должны сделать со своими финансами

Это свершилось! Вы вышли замуж за мужчину своей мечты и потратили практически все свои сбережения на то, чтобы торжество получилось действительно незабываемым и роскошным. И вот после того, как отгремели последние фанфары и гости произнесли напутственные слова, вы, собственно, оглядываетесь на новоиспеченного супруга и думаете, как теперь быть с семейным бюджетом. Мы составили список того, что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя и сохранить свои накопления.

Обсудить, кто и за что отвечает

А еще лучше непосредственно перед свадьбой составить брачный договор, в котором четко будет прописано, с чем останется каждый из супругов в случае развода (да, такой вариант рассмотреть тоже придется). Но если вы пребывали в эйфории и не подумали о юридической стороне этого вопроса, то в самом начале семейной жизни обсудите со своим благоверным, как вы будете оплачивать коммунальные и другие счета, покупать продукты, откладывать на обучение ваших будущих детей и на покупку загородного дома. Успешные пары открыто обсуждают такие вопросы и вместе разделяют финансовую ответственность.

Позаботиться о страховке

Успешные семейные пары обязательно перестраховываются, даже если надеются, что ни им, ни их близким ничего не угрожает, и все неприятности случатся с кем-нибудь другим. Но даже в этом случае они не забывают оформить страховку, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельствах обеспечить достойную жизнь своей второй половинке, детям или родителям. Действительно, зачем гадать, что могло бы произойти, если все можно предусмотреть заранее.

Не тратить все до копейки

Супруги, которые смотрят в одном направлении и имеют общие цели, никогда не будут транжирить семейный бюджет и спускать деньги на ветер. Вместо этого они открывают общий счет и не забывают его регулярно пополнять. Безусловно, они понимают, что в жизни могут быть незапланированные траты, но у них есть некая подушка безопасности, поэтому они не паникуют в непредвиденных ситуациях, а продолжают идти к своей цели.

Уважать выбор друг друга

Они доверяют друг другу. Если, скажем, один из супругов уверен в том, что можно вложить часть средств в прибыльное дело и со временем получать неплохие дивиденды, то вторая половинка не будет капать ему на мозг и отговаривать от этой затеи. Нет, они спокойно все обсудят, просчитают риски, продумают стратегию развития и будут поддерживать друг друга во время этого нелегкого дела. А сли кто-то из супругов решил потратить часть общих средств на какое-то увлечение, то предварительно он обсудит все со своим избранником и лишь тогда будет действовать (а не брать заначку втихую).

Не забывать о собственных накоплениях

В жизни, как мы уже говорили, случается всякое, поэтому необходимо быть готовыми даже к такому неприятному эпизоду, как развод. Поэтому заранее обсудите возможность иметь еще и свой собственный счет, где вы сможете держать часть денежных средств. Возможно, это будет карта, куда вам ежемесячно перечисляют заработную плату. Просто не снимайте все до копейки, а научитесь откладывать какую-то часть на черный день. Но делайте это открыто, чтобы у вашей второй половинки не возникли подозрения, что вы все деньги переводите на свой личный счет, а его хотите в итоге оставить ни с чем.

Не утаивать финансовые проблемы

Даже если, скажем, до свадьбы вы набрали кучу кредитов, а теперь погрязли в долгах и процентах, обязательно расскажите об этом супругу (лучше это сделать, конечно, до того момента, когда вы приняли решение идти по жизни вместе), чтобы для него не стало полной неожиданностью, если вдруг вас начнут разыскивать из банков или других структур. То же самое касается налогов. Если вдруг у вас образовалась какая-то задолженность, это тоже необходимо обсудить и найти верное решение. Безусловно, не стоит доводить ситуацию до того момента, когда за вами начнут бегать кредиторы, а лучше постараться мирно договориться с теми же банками и погашать задолженность ежемесячными платежами, которые не нанесут урон вашему семейному бюджету.

Не осуждать

Все люди разные, интересы у каждого из супругов могут кардинально отличаться. Но успешные пары принимают это и понимают, что часть семейного бюджета будет уходить на потребности второй половинки. Просто заранее обсудите, какую часть совместных средств вы готовы тратить ежемесячно, и постарайтесь не выходить за рамки этого бюджета (допустим, муж решил приобрести дорогостоящий автомобиль, но при этом разрешил жене присмотреться к какой-либо бюджетной вещи). Помните, что эти приобретения должны быть равноценными. И если в каком-то месяце один из супругов потратил внушительную сумму на себя, то в следующем это должно компенсироваться чем-то полезным для второй половинки.

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