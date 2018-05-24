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Энн Хэтуэй позировала перед камерами в костюме тигрицы
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Энн Хэтуэй позировала перед камерами в костюме тигрицы 

Журнал ОК! 1 час назад
Американская актриса Энн Хэтэуэй сосредоточена на карьере и сейчас ездит по миру, чтобы презентовать предстоящую картину «Восемь подруг Оушена», в которой она сыграла одну из главных ролей. Правда, и на личную жизнь у Энн есть время. Во вторник её вместе с мужем заметили у нью-йоркского бара Polo, куда супруги отправились на свидание.
Энн Хэтэуэй
Для вечера актриса выбрала костюм, состоящий из свитера и юбки ниже колена. Энн сделала ставку на оранжевый цвет и необычный «животный» принт, дополнив образ черными лодочками. В качестве укладки артистка сделала лёгкие локоны. К слову, Хэтэуэй выглядела, как тигрица.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Отметим, ранее Хэтэуэй вместе с Кейт Бланшетт и Сандрой Баллок блеснули на кинопремьере «Восьми подруг Оушена».
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