Елена Валюшкина: «Позволяю детям многое из того, что родители не разрешали мне»

Для зрителей старшего поколения Елена Валюшкина — это, конечно, прекрасная Мария Ивановна из «Формулы любви», пленившая юного помещика Федяшева и опытного графа Калиостро. Для аудитории помоложе она прежде всего комендант общежития из «Универа» и мать невесты из «Горько!». А вообще в послужном списке Елены свыше пятидесяти ролей, и каждая из них напоминает о том, насколько широким актерским диапазоном обладает заслуженная артистка России.

— На канале «Россия» недавно прошел мини-сериал «Соседи» с вашим участием, сюжет которого основан на противостоянии двух семей, живущих в деревне. Вы ведь тоже обитаете за городом? У вас войны с соседями не было?

— Конечно, надо стараться не доводить до конфликта. Но если попадаются маразматические соседи, то это, конечно, ужасно. Соседний от нас дом всегда сдается, хозяева в нем не живут. Жильцы могут заселиться на лето, на год, на два. За то время, пока мы здесь живем, поменялось, наверное, семей десять. Все обычно стараются жить в дружбе. А вот прошлогодняя семья очень невзлюбила нашу собаку, которой уже десять лет. Порода у нее — маламут аляскинский, это помесь волка и лайки. Поэтому она периодически воет. Что поделаешь — волк наполовину. Когда дома никого нет, ее остановить невозможно. Конечно, если мы дома, всегда кричим ей: «Перестань!» — и она замолкает. Собака научила выть уже весь поселок. Она ведет перекличку с другими псами. И они по кругу все начинают выть. И вот, значит, соседка всю эту историю невзлюбила. Она насылала на нас полицию и даже ОМОН. Устраивала какие-то страшенные истерики. Это было ужасно. А в этом году появилась семья, у которой три собаки. Теперь они лают в три раза больше, чем наша Тика. Вообще у нас поселок очень дружный. Мы все друг друга знаем. Все дни рождения, праздники мы отмечаем вместе, собирается 30 — 40 человек. На детских площадках у нас обязательно и Масленица, и все праздники, столы накрываем. В общем, дружная деревня.

Первой звездной ролью актрисы стала красавица Мария в «Формуле любви»… Кадр из фильма

— Вы давно стали деревенским жителем?

— 21 год назад.

— Переезд из города был болезненным?

— Да, конечно, но выбора не было. После прививки очень страшный атопический дерматит начался у сына (у Елены сын Василий и дочь Мария. — Ред.). Мы ничего не могли сделать! И нам посоветовали на лето уехать из города, вывезти ребенка на свежий воздух. Мы сняли дачу, а осенью вернулись в Москву, потому что в театре начинался сезон. И у сына дома дерматит начался еще сильнее. Мы кое-как перезимовали и снова уехали за город. Больше уже в Москву не возвращались.

— Вы снимаете или это уже ваш дом?

— Нет, мы снимаем. Свой дом — это дорогое удовольствие, к сожалению. Мы позволить себе этого не можем.

— Вот так признание от известной актрисы!

— Да, купить дом не могу, к сожалению. Честным трудом не получается.

…а вот самая узнаваемая работа — комендант общежития в «Универе»… Кадр из фильма

— Какие проекты у вас еще готовятся к выходу в ближайшее время?

— Скоро начнем снимать вторую «Бабушку легкого поведения» с Сашей Реввой. Там у нас будет вообще крутая история типа американского боевика. Я давно мечтала побегать с пистолетом. Потом мы сняли продолжение «СуперБобровых». К героям добавилась еще семейка Шишкиных — я и сынок мой, его играет Рома Курцын. С Марюсом Вайсбергом мы сняли еще «Ночную смену». Это такая жесткая комедия. Марюс уже очень давно живет в Штатах, поэтому у него юмор американский и комедии получаются немножечко хулиганские. В «Ночной смене» играют Паша Деревянко и Володя Яглыч. Они — слесари, которые потеряли работу на Ленинградском судостроительном заводе. И теперь промышляют в шоу-бизнесе.

В прошлом году отсняли музыкальный фильм «До самого солнца». Действие происходит в 1979 году в пионерском лагере. Снимали мы его в Крыму, в Никитском ботаническом саду. Я играла директора лагеря. Дети потрясающие снимались — те, что играли пионеров. Хотя они понятия не имеют, кто такие пионеры. Но было здорово. Так что хорошей работы много. Бразильский архитектор и американский лагерь — Не так давно вы рассказывали о своем романе с Ричардом, архитектором из Бразилии…

— Да. Это я такую историю смешную нафантазировала! Потом ее все дружно растиражировали. Поверили все! Недавно я рассказывала об этом на канале ТВ Центр в «Приюте комедиантов». Как все это выдумала от начала и до конца. Швыдкой аж закричал: «Лена, только теперь признайся, что это неправда и Ричард все-таки существует!»

…затем была мама невесты в «Горько!». Теперь этот «персонаж» появился и в рекламе. кадр из фильма

— В реальности его все-таки не было?

— Нет, не было (смеется).

— Вы, как и раньше, любите путешествовать?

— Да. Недавно была в Бангкоке, потом в Лондоне. Сейчас лечу в Грецию на фестиваль. Потом очень-очень надеюсь, что получится полететь в Америку, давно там не была, люблю эту страну. Ребенок у меня два года ездил в американский бойскаутский лагерь. Ей очень понравилось! Она хочет сейчас снова туда поехать. А потом… Мало ли какие чудеса преподнесет жизнь, судьба? Может, какой-нибудь проект новый замутим.

— Чтобы был рабочий повод уехать?

— Ну да. Совместить приятное с полезным. У меня уже есть какая-то очень хорошая, добрая традиция приезжать на съемки в Геленджик. Мы сняли там «Горько! 2», «СуперБобровых». Теперь я считаю этот город своей второй родиной.

— Не хотелось бы пожить там какое-то время?

— Нет. Я люблю менять места. Мне нравится ездить в разные отели, города, страны. Наверное, можно было бы снять там жилье. Хотя нет, это дорого. Это пока не моя история.

— Как родилась идея отправить Машу в скаутский лагерь?

— У нас, я же говорю, очень много друзей в поселке. Мы любим, чтобы наши дети разнообразно отдыхали, учились, занимались чем-то. Продвинутые мамаши ищут интересные места для них, а потом мы сообща их туда отправляем. Они уже третий год подряд ездят в Эстонию в лагерь «Камчатка». Не потому что он на Камчатке, а потому что так его назвали продвинутые педагоги. Он очень популярный! Дети живут в палатках, ночуют в спальных мешках, на острове. Там у них различные, как говорят в Америке, активити. Они снимают фильмы, ставят спектакли, рисуют — в общем, очень интересно, плодотворно проводят время.

Дети Елены выбрали для себя художественную стезю — оба рисуют и учатся в МАРХИ. Фото: Личный архив

— Не думали дочку в кино снять?

— Она сама категорически не хочет. Маша ходит в школу при МАРХИ, очень хорошо рисует, занимается индивидуально с архитектором-дизайнером. Рисует просто волшебно! Так что она у меня умница.

— Сейчас Маше 15 лет. Выходит, она начиная с 12 лет самостоятельно путешествует, куда-то ездит?

— Да.

— Вы спокойно ее отпускаете? Материнское сердце не екает?

— Я вот сейчас в театр поехала, а она дома осталась. Спокойна ли я? Нет. Материнское сердце всегда не на месте. На то оно и материнское. Но Маша всегда едет куда-то с сопровождением. Их несколько человек, ребят встречают, провожают. Это все проверено. Старший Вася вообще с десяти лет ездил по лагерям — нормально. Мои дети очень самостоятельные. Они молодцы.

— Чем сейчас занимается ваш сын?

— Василий у нас учится в МАРХИ на третьем курсе. Может быть, станет дизайнером или архитектором. Что-то в этом роде.

— У вас ведь тоже есть художественное образование?

— Да. И у папы моих детей (актер Александр Яцко . — Ред.) первое образование архитектурное. Он окончил институт с красным дипломом, а потом уже стал артистом. Так что все это гены. Соседка насылала на нас полицию и устраивала истерики — Как это проявлялось в детстве?

— Они очень рано начали рисовать. Причем я разрешала им это делать на обоях, на батареях, на стенах — везде. Потом все это смывала или клеила новые обои. В общем, мазюкать разрешалось все.

— А вам позволяли в детстве на стенах рисовать?

— Ну нет. Слушайте, это же было советское время. Кто тебе разрешит такое? Вы что! Руки сразу оторвут!

— В общем, вы мама более демократичная?

— Конечно, хочется, чтобы дети были дисциплинированными, послушными, чтобы уважали законы, не росли раздолбаями. В этом плане мы стараемся. Но при этом я позволяю очень многое из того, что мне не разрешали мои родители. Например, старшему сыну можно прийти в грязной одежде, после того как он поиграл в футбол. Для меня это просто одежда. Понимаете? Я видела, как мамы кричат на детей: «Опять пришел грязный! Тут оторвал, там испортил!» Но я считаю, что это ерунда. И стараюсь не обращать внимания.

— В детстве заставляли детей есть, спать по режиму?

— Нет, я никогда ничего не заставляю. Если ребенок не хочет есть, пускай не ест. Будет аппетит — сам придет. Ребенок голодным никогда ходить не будет, терпеть не станет. «Инстаграм — вещь полезная» — Как вы считаете, нужно приучать детей к домашней работе?

— Это надо делать потихонечку. У нас уборкой занимается специальная женщина, которая приходит раз в неделю. Но, естественно, содержать в порядке свои вещи дети умеют. Они научены этому. Помню, когда я первый раз приехала забирать Машу из лагеря, дети жили в легких деревянных домиках вроде бараков. Спали на двухэтажных кроватях, все в одной большой комнате. И чемоданы у них стояли на огромном стеллаже. Когда мы, родители, приехали, нам сказали: «Ну, идите теперь помогайте детям собирать чемоданы». Мой ребенок был единственным, кто сидел уже полностью готовым. Все остальные бегали, искали свои носки, трусы, кеды, сворачивали все это. А моя уже сидела на чемодане. Вот такие у меня дети.

— Вы довольно активно ведете Инстаграм. Что вам это дает?

— Я очень жалею, что раньше обращала на это мало внимания. Мне все это очень нравится. Это обратная связь, общение со зрителями. И я даже в этом году завела себе директора, чтобы она помогала мне. Вообще Инстаграм — вещь полезная. Ты узнаешь всю информацию, находишься в самой гуще событий. Про тебя не забывают. Я часто веду прямые эфиры, когда еду в театр. Путь занимает минут сорок. Со мной общаются люди из Нью-Йорка, Канады, Грузии, Германии. Это очень интересно!

— А на недоброжелателей как реагируете?

— И в бочке меда ложка дегтя какая-нибудь появляется. Но я не вступаю ни в диалоги, ни в споры. Сразу удаляю, и все, блокирую. Конечно, когда пишут гадости, это расстраивает. Потому что я не понимаю причины злобы — откуда она? А столько пишут гадостей звездам, у которых миллионы подписчиков! Это просто ужас какой-то. Я вообще не знаю, как они, бедные, существуют. Такая злоба выливается кошмарная, неаргументированная, на пустом месте. Ужасно! К счастью, больше все-таки людей открытых, добрых, позитивных и интересующихся творчеством.