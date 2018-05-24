Вне пола и гендера: агендеры — кто они?

Десятки тысяч лет человечество считало себя двуполой расой, но таковым оно не было никогда. Просто говорить об этом вслух стало можно относительно недавно, и теперь современная молодежь смело заявляет о том, что больше не хочет быть мальчиками или девочками.

С самого начала времен существовало множество обществ, в которых гендерная система включала более чем два гендера. Например, у некоторых коренных народов Северной Америки целых три или четыре гендера. У многих из них существовало и существует до сих пор понятие «человек с двумя душами». Гендерно-вариативные люди пользуются в своих культурах уважением и признанием, а иногда выполняют особые роли в религиозных ритуалах. Небинарные или не строго бинарные гендерные системы также существуют в различных культурах Южной Америки, Азии (в частности, хиджра в Индии, катой в Таиланде) и Африки.

Во всем мире активисты движений за равные права полов все настойчивее пытаются совершить революцию в определении пола в массовой культуре: отказавшись от идеи об обычной, привычной каждому человеку пары «мужчина — женщина», они проповедуют существование более чем десятка разных гендеров. В их системе есть как полностью бесполые существа — агендеры, так и те, кто может менять свой психологический пол по желанию: гендерфлюиды или гендерфлюксы. В этом материале WMJ.ru разбирался, кто такие агендеры, как они живут и что из себя представляют.

В буквальном переводе агендер — «отрицающий пол». Это люди, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Агендера не следует путать с транссексуалом или гомосексуалистом. Первый причисляет себя к противоположному полу, второй испытывает сексуальное влечение к представителям собственного пола.

Характерные особенности поведения агендера:

Отрицают свою причастность к какому-либо полу;

Одеваются и ведут себя вне зависимости от стереотипов или признаков. Например, колготки под вполне мужскими брюками;

Не могут ответить на вопрос, какого они пола;

Часто (но не всегда) являются бисексуалами.

Люди, относящие себя к агендерам, утверждают, что закрепившиеся за каждым из полов наборы характеристик и манеры поведения не позволяют им комфортно чувствовать себя в обществе. Они мыслят категориями личности, а не половых признаков и социальных ролей.

Так, в Швеции и мужчин, и женщин называют нейтральным местоимением. Сторонники утверждают, что это позволяет избежать обращения только к определенному полу или использования стесняющих форм он/она, а также расширить язык для тех, кто может не считать себя мужчиной или женщиной, или тех, кто не хочет, чтобы к нему обращались по половому признаку. В Аргентине разрешен третий вариант пола «не хочу определять», а в Германии до конца 2018 года внесут поправки в Конституцию, которые подразумевают возможность указывать в документах другой гендерный маркер, кроме мужского и женского.

Известен также случай, когда в Канаде 8-месячному ребенку впервые выписали медицинскую карту без указания пола. Сирил Атли родился в ноябре 2016 года в провинции Британская Колумбия. Родитель ребенка, Кори Доти, не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Он хочет, чтобы ребенок осознанно выбрал свою гендерную идентификацию.

Тема небинарности вошла и в массовую культуру, когда в прошлом году мир увидел американский сериал «Миллиарды», где впервые в истории телевидения показали персонажа с небинарной идентичностью.

Мы приводим рассказы нескольких людей, относящих себя к агендерам, опубликованные на сайте daily.afisha.ru . Кто, как не они, может в красках описать свою бесполую жизнь и, главное, создать более подробное представление о небинарных людях.

Мирра, 21 год «Родители дали мне имя Мирослав. В последнее время я понимаю, что оно не отражает меня и мою внутреннюю структуру, поэтому постепенно начинаю называть себя более подходящим именем — Мирра.

Мужской род использую чаще, наверное, из-за навязанной обществом социальной роли. В 30% случаев я говорю о себе в женском роде. Я работаю в сфере SMM и интернет-рекламы. Моя главная цель в жизни — прижиться в обществе, максимально свободном от сексизма, гомофобии, объективации и основных социальных стигм.

Осознание агендерности у меня происходило постепенно. Я уже с детства понимал ту несправедливость, которая возникала вокруг меня и моих сверстников. Нам навязывали одежду, цвет, игрушки. Я считаю, что подобные решетки невероятно влияют на будущую жизнь человека. В этом нет свободы, устои общества ломают людей еще в детстве. Именно поэтому так много проблем вокруг принятия своего «я».

Хочу заметить: я агендер, но это не означает, что я не признаю другой гендер. Я выбрал отказ от него, потому что не смог идентифицировать себя с каким-либо. Идея об обществе, в котором все люди были бы агендерными, противоречит моим принципам свободы. Я считаю, что такого общества не будет и построить его невозможно. Вот, например, гендерно нейтральное воспитание — это будущее, свобода. Человек определяет свой гендер самостоятельно».

Миша, 27 лет «В разговоре я позиционирую себя как мужчина, так как это привычно, это создает меньше проблем при общении с новыми людьми. К тому же русский язык не приспособлен к агендерным местоимениям — приходится работать с тем, что есть. Надеюсь, что рано или поздно в язык войдут уместные и органичные агендерные местоимения, но это точно будет не скоро. Можно гнуть свою линию, но это звучит нелепо, а люди вряд ли будут воспринимать тебя всерьез.

Резкого осознания агендерности у меня не было. Еще в детстве я недоумевал, почему существует столько запретов для девочек и для мальчиков, когда можно обходиться и без них. Лет с 15–16 я начал использовать стереотипно-девочковые вещи вроде розового телефона с узором или скейтерских штанов младшей сестры. С недавних пор пришло полноценное осознание, что деление на гендеры не очень и нужно, поэтому я совсем закрыл глаза на него и начал делать что хочу.

Агендерное общество, я надеюсь, будет существовать, но сейчас это так же призрачно, как и победа коммунизма. Добровольно-принудительное деление на гендеры, в принципе, ничего хорошего не дает. Сейчас эта проблема, наконец, поднимается в обсуждениях, и я очень этому рад. Стереотипы об агендерности пока мало встречаются, так как само понятие до сих пор мало распространено. Обычно люди просто недоумевают. Может, такое положение вещей и хорошо, иначе бы чаще встречались троллинг и токсичное отношение к агендерам. Нужно еще много-много сил и времени, чтобы люди хоть немного научились понимать друг друга».

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK