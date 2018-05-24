Мединский открыл после реставрации Летний дворец Петра I в Петербурге

"Сегодня радостный день. Мы все помним, как Владимиром Владимировичем Путиным принималось решение о восстановлении, реставрации и во многом воссоздании всего комплекса Летнего сада и Летнего дворца Петра I, замечательного исторического здания. Сейчас с радостью Летний дворец распахивает свои двери", — сказал министр.

"Здесь многое воссоздано — интерьеры, паркет, стены, потолок. Нам удалось практически вчетверо снизить смету на реставрацию дворца. Сейчас вы увидите результат. Очень хорошо, что к туристическому сезону, ко дню рождения города эта историческая жемчужина Петербурга будет открыта для жителей города и туристов со всех концов света", — отметил он.

Как сообщили ТАСС сотрудники музея, дворец будет открыт для всех желающих с 26 мая. Экскурсии будут проводиться с интервалами примерно в полчаса и небольшими группами в 15 человек.

Реставрация Летнего дворца велась с 2014 года. В нем провели гидроизоляцию первого этажа, частичную реставрацию каменных полов с добавлением новых плиток, выполнили укрепление перекрытий, реставрацию стропильной системы. Реставраторы вернули дворцу яркость тканей, паркетных узоров, стенных и потолочных росписей петровского времени, а цвет фасадов дворца по решению экспертов поменялся — они стали белыми — такими, какими были при Петре Великом и оставались до середины ХХ века.

Летний дворец Петра I — историко-архитектурный, мемориальный и художественный памятник петровского времени, построенный в 1711-1712 годах архитектором Доменико Трезини. Вместе с окружающим его садом дворец являлся летней резиденцией, в которой царская семья жила с мая по октябрь, но после кончины Петра в 1725 году здание мало использовалось как жилое помещение. Во время Великой Отечественной войны экспонаты дворца эвакуировали, а в 1947 году музей открылся для посетителей. В настоящее время Летний дворец находится в ведении Русского музея.