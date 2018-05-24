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Мединскому представят Летний дворец Петра I после завершения реставрации
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Мединскому представят Летний дворец Петра I после завершения реставрации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в четверг осмотрит Летний дворец Петра Первого в Петербурге после завершения комплексной реставрации, начавшейся более четырех лет назад.
"Двадцать четвертого мая состоится презентация… Летнего дворца Петра I после комплексной реставрации 2014-2017 годов… В мероприятии примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Русского музея Владимир Гусев", — сообщает Русский музей.
В ходе работ были воссозданы полы, стены и потолки дворца, а также отреставрированы стеновые деревянные панели и дубовые ступени Парадной и Винтовой лестниц. Кроме того, отреставрированы предметы декоративно-прикладного искусства, включая живописные плафоны, и мебель, которая является неотъемлемой частью интерьеров — коридорные шкафы, дубовое панно в прихожей с барельефным изображением Минервы, стол в нижней поварне. Фасады и лепной декор Летнего дворца Петра Первого стали соответствовать колористическому решению петровского времени, отмечает музей.
Летний дворец Петра Первого в Летнем саду, который входит в состав Русского музея, был построен в 1710-1712 годах по проекту архитектора Доменико Трезини. Это небольшой каменный дом, фасады которого украшены барельефами. Так, барельеф над парадной дверью изображает древнеримскую богиню мудрости Минерву в окружении военных трофеев и победных знамен. Крыша дворца декорирована водостоками в виде крылатых драконов и увенчана медным флюгером в виде фигуры Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.
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