В Санкт-Петербурге откроются два отреставрированных императорских дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. В Санкт-Петербурге в четверг откроются после реставрации два императорских дворца XVIII века — Летний дворец Петра I в Летнем саду и загородный дворец Петра III в Ораниенбауме.

Русский музей впервые покажет воссозданные интерьеры одного из первых дворцов города в Петербурге. «В ходе работ были воссозданы полы, стены и потолки, отреставрированы стеновые деревянные панели и дубовые ступени Парадной и Винтовой лестниц. Была проведена реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе живописных плафонов; реставрация мебели», — рассказали в пресс-службе Русского музея.

Реставрация Летнего дворца велась с 2014 года. Во дворце провели гидроизоляцию первого этажа, частичную реставрацию каменных полов с добавлением новых плиток, выполнили укрепление перекрытий, реставрацию стропильной системы. Реставраторы вернули Летнему дворцу яркость тканей, паркетных узоров, стенных и потолочных росписей петровского времени. В процессе реставрации цвет фасадов дворца по решению экспертов поменялся. Они стали белыми — такими, какими были при Петре Великом и оставались до середины ХХ века.

Летний дворец Петра Первого строили на берегу Невы в 1710-1712 годы по проекту Доменико Трезини, он предназначался для летнего проживания государя. Это строение довольно компактное — в царском двухэтажном дворце всего 14 комнат, но их интерьеры создавались по последней европейской моде. После смерти Петра Летний дворец потерял статус царской резиденции. Там первое время жили придворные служители, а потом дворец использовался как летняя дача для сановников. В настоящее время Летний дворец находится в ведении Русского музея.

Дворец Петра III В Ораниенбауме откроется после реставрации памятник эпохи рококо — дворец Петра III. Этот дворец практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и сохранил много подлинных деталей, но долгое время был недоступен для посещения.

"После завершения реставрационных работ 2016-2018 годов взору посетителей откроются обновленные интерьеры, удивительно сочетающие отделку XVIII и XIX веков", — рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника «Петергоф», в ведении которого находится Ораниенбаум.

По словам представителей музея, во время реставрации во дворце сделали много интересных открытий. «Уже на этапе расчисток, предшествовавших реставрации, во дворце были обнаружены несколько удивительных находок, отсылающих к ранней истории памятника. В кабинете на втором этаже во время демонтажа декоративного штофа на откосе одного из окон реставраторы наткнулись на фрагмент живописи, выполненный немецким художником Гансом Вильгельмом Шмидтом в 1880-х годах во время перестройки дворца под охотничий домик герцогов Мекленбург-Стрелецких», — сообщили в пресс-службе.

Дворец Петра III в Ораниенбауме построили в 1758-1762 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Он входил в комплекс «потешной» военной крепости Петерштадт, предназначенной для отдыха и увеселений, и теперь это единственное сохранившееся строение комплекса. Проведения торжественных приемов и церемоний там не планировалось, поэтому дворец создали небольшим. Первый этаж занимают служебные помещения, не имеющие художественной отделки, на втором этаже шесть комнат: Передняя, Буфетная, Картинный зал, Кабинет, Спальня и Будуар.