Анна Курникова зажигательно станцевала с дочкой под песню Энрике Иглесиаса

Поклонники звездной пары восхитились милым домашним роликом.

Не так давно публика узнала, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях звездная мама поделилась зажигательным видео, в ходе которого танцует с одним из малышей под песню своего возлюбленного.

Малышка, надеюсь, ты не унаследуешь мою манеру танцевать,

— с юмором подписала ролик Анна Курникова.

Поклонники звездного семейства остались в восторге: «Какие вы классные!», «Ах, какая очаровательная парочка, просто загляденье… Уровень мимимишности просто зашкаливает», «Прелесть какая, мамочка и доченька», «Анна — такая красотка, с юмором! Молодец!», «Анна, вы такие классные», — комментирует публика Сети.

Напомним, в 2002 году во время съемок клипа на песню Escape Энрике Иглесиаса познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой. С тех пор влюбленные не расстаются, а в 2017 году у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.

Фото: Instagram

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