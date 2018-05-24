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Анна Курникова зажигательно станцевала с дочкой под песню Энрике Иглесиаса
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Анна Курникова зажигательно станцевала с дочкой под песню Энрике Иглесиаса 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники звездной пары восхитились милым домашним роликом.
Не так давно публика узнала, что знаменитый певец Энрике Иглесиас и его избранница Анна Курникова стали родителями двойни. А на днях звездная мама поделилась зажигательным видео, в ходе которого танцует с одним из малышей под песню своего возлюбленного.
Малышка, надеюсь, ты не унаследуешь мою манеру танцевать,
— с юмором подписала ролик Анна Курникова.
Поклонники звездного семейства остались в восторге: «Какие вы классные!», «Ах, какая очаровательная парочка, просто загляденье… Уровень мимимишности просто зашкаливает», «Прелесть какая, мамочка и доченька», «Анна — такая красотка, с юмором! Молодец!», «Анна, вы такие классные», — комментирует публика Сети.
Напомним, в 2002 году во время съемок клипа на песню Escape Энрике Иглесиаса познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой. С тех пор влюбленные не расстаются, а в 2017 году у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.
Фото: Instagram
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