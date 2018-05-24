#мимими дня: Анна Курникова надела легинсы и станцевала с 5-месячной дочкой в рюкзаке

36-летняя легенда тенниса Анна Курникова опубликовала у себя в Instagram забавное видео, на котором танцует с маленькой дочерью Люси.

Близнецы Люси и Николас родились у Анны Курниковой и ее супруга, певца Энрике Иглесиаса , в декабре прошлого года. С тех пор счастливые родители редко, но радуют своих фолловеров милыми кадрами из жизни с малышами. На новом ролике Анна зажигает в леггинсах с дочкой Люси, сидящей в эргорюкзаке у нее на животе — и это очень мило! Сама Анна, правда, скептически относится к своим танцевальным способностям.

— подписала ролик Курникова. Впрочем, в комментариях не нашлось никого, кто раскритиковал бы танец заметно постройневшей после родов двойни и веселой Курниковой. А самые внимательные заметили, что маленькая Люси уже начала пытаться танцевать!

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Фото:Instagram