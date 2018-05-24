Ещё
#мимими дня: Анна Курникова надела легинсы и станцевала с 5-месячной дочкой в рюкзаке
Далее:
Читайте также:
Ещё

#мимими дня: Анна Курникова надела легинсы и станцевала с 5-месячной дочкой в рюкзаке 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя легенда тенниса Анна Курникова опубликовала у себя в Instagram забавное видео, на котором танцует с маленькой дочерью Люси.
Близнецы Люси и Николас родились у Анны Курниковой и ее супруга, певца Энрике Иглесиаса, в декабре прошлого года. С тех пор счастливые родители редко, но радуют своих фолловеров милыми кадрами из жизни с малышами. На новом ролике Анна зажигает в леггинсах с дочкой Люси, сидящей в эргорюкзаке у нее на животе — и это очень мило! Сама Анна, правда, скептически относится к своим танцевальным способностям.
— подписала ролик Курникова. Впрочем, в комментариях не нашлось никого, кто раскритиковал бы танец заметно постройневшей после родов двойни и веселой Курниковой. А самые внимательные заметили, что маленькая Люси уже начала пытаться танцевать!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
По стопам Алены Шишковой: грудь Алеси Кафельниковой продолжает увеличиваться в размере Не надо стесняться: дочь Мадонны показала в съемке для рекламы свою чрезвычайно густую растительность подмышками и на ногах Бардо пришла на вечеринку Levi's в соблазнительном платье-комбинации, а Немцова — в total denim образе
Женский форум  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка78
Что происходит с Ириной Понаровской1
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа29
«Меган упала на принца Гарри»3
Как уродует пластическая хирургия1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение