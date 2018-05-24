«Как медом намазано»: мужчины льнут к бюсту Анны Семенович

Пышногрудая красавица отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович неизменно привлекает внимание во многом благодаря своим выдающимся достоинствам. А уж приютив у себя на груди две мужские головы, певица и вовсе вызвала ажиотаж среди поклонников, которые от всего сердца позавидовали счастливчикам.

Знаменитая русская красавица Анна Семенович обладает завидными формами, которые уже популярны не меньше самой их обладательницы. Фигуру певицы и телеведущей непрерывно обсуждают поклонники, ведь Анна и спереди хороша, да и сзади ничуть не хуже. К зависти почитательниц, достояния артистки неизменно вызывают желание у мужчин пристально изучать линию декольте, впрочем, к такому вниманию теледива уже привыкла и даже наслаждается тем эффектом, который производит на противоположный пол.

Желая подразнить своих подписчиков, знаменитость обнародовала провокационную фотографию, на которой в непосредственной близости к бюсту Семенович находились две головы весьма довольных мужчин. «Притомились немного мальчики, прилегли отдохнуть», — озорно обратилась к поклонникам Анна Семенович, показывая, как к ее груди склонились бизнесмен Гусейн Хасанов и телеведущий Георгий Иващенко . Немудрено, что публика бросилась обсуждать увиденное, как критикуя Анну за вызывающее поведение, так и завидуя мужчинам, которые смогли прикоснуться к прекрасному.

«Аня, замуж выходи, хватит парней надеждами кормить» «А я бы между них хорошо бы поместился, но меня никто не позовет» «Ммм, да уж, мальчики отдыхают. Это и есть ваш талант?» «Завидую молча. На таких подушечках грех не отдохнуть» «Как медом им там намазано. Оно и понятно» «Как говорит мой муж, женщина должна быть доброй! На груди пригреть и приголубить!» «Конечно притомились, к ней же как магнитом тянет!»

Любопытно, что какой аппетитной ни была бы фигура Анны Семенович, да только ее новый цвет волос категорически не нравится поклонникам. Пользователи сети с сожалением отметили, что платиновые локоны неестественно смотрится на знаменитости, чем существенно портят ее эффектную внешность.