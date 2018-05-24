17 уютных подарков для настоящих домоседов 

Зачем вообще выходить из дома, когда можно этого не делать?.. Если кто-то из ваших друзей или близких придерживается этого правила, не упустите возможность порадовать их новогодними подарками, вооружившись идеями из нашего списка.
Источник: buzzfeed.com 1. Портативный гамак для уставших ног.
2. Тапочки с подогревом, работающие от USB.
3. Футболка «Ненавижу людей и лифчики».
4. Гибкая подставка, превращающая любой подлокотник в идеальное место для чашки.
5. Кружка «Люблю тусоваться. В смысле читать книжки и пить кофе».
6. Набор для приготовления попкорна «как в кинотеатре» не выходя из дома.
7. Тапочки-мокасины. На случай, если вдруг вам захочется выглядеть так, как будто вы все-таки собрались выйти из дома.
8. Поднос, превращающий ваши колени в рабочий стол.
9. Полочка для еще более прекрасного, чем обычно, времяпрепровождения в ванне.
10. Бар-тележка, который всегда с вами и всегда под рукой.
11. Подписка на ежемесячное получение пары носков.
12. Или, как вариант, подписка на ежемесячное получение коробки со снэками.
13. Книжка-раскраска для взрослых с татуировками как идея оригинального досуга без гаджетов.
14. Ароматические свечи, которые придадут дому новую необычную атмосферу — например, с запахом кофейни или костра.
15. Настольный камин, позволяющий «обуютить» любую гостиную или веранду.
16. Подушечка для уютного просмотра любимых сериалов.
17. И наконец, почти шедевр — шелковая пижама — деловой костюм. Ну, это если вдруг что — а вы готовы!