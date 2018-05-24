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В Таджикистане черешня поспела на две недели раньше из-за теплой зимы
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В Таджикистане черешня поспела на две недели раньше из-за теплой зимы 

Мир24 1 час назад
Ее вкус нравится взрослым и детям. Черешня помогает сохранить молодость, улучшает состав крови, лечит многие болезни. Ягоды из Таджикистана уже появились на прилавках России, Кыргызстана и других стран. Урожай собрали на две недели раньше обычного. С чем это связано, узнала корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.
Толибджон Наимов показывает свой сад. Под тяжестью ягод ветки склоняются к земле. Урожай собирают раньше обычного — зима была теплая, а весна наступила рано. Объемы те же, что и в прошлом году, но качество хуже.
«Из-за дождей часть черешни потрескалась. Такие ягоды ведь не отправишь в другие страны. Буду реализовывать подешевле на внутреннем рынке, а лишь отборную отправлю на экспорт», — отметил садовод Толибджон Наимов.
Экспортные ягоды кладут в коробки. Делают в них перегородки, на дно — салфетки и свежие листья. Так черешня не помнется и хорошо сохранится в дороге. «Чтобы в пути черешню не растрясло, мы тщательно ее сортируем и бережно упаковываем. Отделяем черешню от веточек и листьев. Прежде чем отправить в коробку, внимательно осматриваем каждую ягоду, следим, чтобы не было повреждений», — указала работница хозяйства Мукарам Худоерова.
Ежедневно предприниматели приезжают в сады, чтобы заключить договоры. Отсюда ягоды отправляются на прилавки в соседние страны. «Я уже наладил поставки черешни в Россию, Казахстан и Кыргызстан. Теперь договорился с Дубаем. Наша ягода экологически чистая и сладкая, думаю, и там придется по вкусу», — рассказал предприниматель Хикматулло Юлдашев.
В Россию черешню доставляют самолеты, поезда и фуры. Купить ее можно и на местных рынках. Продают ее в розницу от 50 центов до доллара за килограмм.
Площади садов и виноградников в республике ежегодно расширяют. До 2020 года они дополнительно займут 50 тысяч гектаров.
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