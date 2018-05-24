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В сети похвастались свиданиями с бородатыми ящерицами
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В сети похвастались свиданиями с бородатыми ящерицами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американка под ником @danisnobank прославилась в сети после того, как похвасталась необычным другом. Снимок был опубликован на странице девушки в Twitter.
Главным героем изображения стала бородатая ящерица по кличке Пети. Под ее лапой лежала ложка, а рядом стояла упаковка теста для печенья: создавалось впечатление, что пресмыкающееся собиралось испробовать десерт.
«Девичник с моей лучшей подругой», — поиронизировала хозяйка над питомцем в описании к снимку. На следующий день @danisnobank выложила еще одну фотографию с ящерицей, которая на этот раз держала мини-эклер.
Посты девушки моментально набрали вирусную популярность, собрав в общей сумме более 26 тысяч репостов и 100 тысяч лайков. В комментарии пришли другие владельцы бородатых ящериц, которые также весело проводили время со своими редкими питомцами.
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Ранее пользователи сети посмеялись над ведущим утреннего ТВ-шоу Беном Фоглом, который якобы пришел на эфир без штанов. Как оказалось, мужчина надел слишком короткие шорты, из-за чего у зрителей создалось ощущение, что он забыл одежду.
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