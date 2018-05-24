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Челябинский филиал РСХБ предлагает памятные подарки для выпускников
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Челябинский филиал РСХБ предлагает памятные подарки для выпускников 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В период с 15 мая по 15 июня включительно Челябинский филиал Россельхозбанка снижает цены на серебряные монеты «Подарок: Бабочка» и «Подарок: Цветы», выполненные в техниках «гжель» и «жостовская роспись».
Монету «Бабочка» можно подарить выпускникам как символ признания их успехов в учебном году и на удачу в будущем. Монета «Цветы» станет прекрасным подарком на память педагогам.
Обе монеты выполнены в наивысшем качестве чеканки из серебра 925 пробы, имеют оригинальные рельефные рисунки с использованием новых технологий чеканки, выполнены в техниках традиционных русских росписей: гжель, жостово, палех, хохлома.
По желанию клиентов монеты можно упаковать в подарочные футляры, каждый экземпляр имеет сертификат подлинности. Монеты представленной серии — замечательный памятный подарок, который не утратит с годами своей ценности.
Ознакомиться с полным ассортиментом и приобрести монеты можно во всех офисах продаж Челябинского филиала Россельхозбанка. Информация по телефону + 8 (351) 749-08-46 или на официальном сайте Банка.
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