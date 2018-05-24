Югорские матрёшки — кто это? Узнай и поддержи проект!

25 мая в рамках VIII фестиваля краеведческой книги «Югорика» (г. Ханты-Мансийск) «МАТРЁШКИ online» презентуют читающему народу. Повлечёт ли это за собой активный сбор средств на печатный выпуск книги или нет — узнаем.

С Анастасией Сенькиной мы дружны с давних пор — обе входили в студенческий пиитический клуб «Югорские ваганты». В молодости многие ведь хотят дарить миру стихи, прозу и юмор, а потом наступает быт… Так вот Настя не бросила это благородное дело и издала даже несколько авторских сборников стихов! Постепенно формируя и литературные связи с другими участниками литературного югорского процесса.

«Матрёшки» — издание с короткой, но уже с историей. Сейчас участники проекта надеются собрать деньги, чтобы напечатать второе издание.

«Да, «МАТРЁШКИ» — это не благотворительный и не социальный проект. Без поэзии можно жить. Но грустно», — пишут творцы на одной из самой известных краудфандинговых платформ России Planeta.ru.

Кстати, стать спонсором проекта можно ТУТ.

А автор кто? И главное — зачем?

Елена Капитанова, Анастасия Сенькина, Наталия Махова, Наталья Пивоварчик, Валерия Куликова Анастасия Жукова , Алла Иштимирова-Посохова, Наталья Анадеева, Ксения Набокова, Наталья Никифорова , Елизавета Заикина, Светлана Лавник, Юлия Гольдмунд — вот герои. Или героини. Если вы думаете, что все эти барышни писали про любовь, то разочарую. О любви в книге ни в первой, ни во второй ни слова. Женское перевоплощение играет умело — тут тебе пародия, здесь шутка, а на другой странице — не пойми что, но тоже читать интересно. К работе над книгой подключены дизайнер, корректор, верстальщик, художник, редактор. Всё по-взрослому.

Одна из участниц проекта Елена Капитанова рассказала мне, почему в качестве названия была выбрана всеми известная традиционная игрушка:

«Во-первых, «матрёшка» — это самый женский символ. Мир женщины такой же загадочный и неведомый, как эта игрушка. Как в одной красочной матрёшке спрятано много других — поменьше, так и в женщине сокрыто множество состояний: женщина-созерцатель, женщина-подруга, женщина-любимая, женщина-мать, и даже женщина-воин… а иногда и все одновременно — online.

Одна и та же женщина может быть абсолютно разной! Только настоящий мужчина способен раскрыть в ней все эти состояния, добраться до самой маленькой, самой беззащитной матрешки. Поэтому первыми комментаторами наших поэтических откровений стали мужчины. Во-вторых, матрёшка — это своеобразная маска, шутливый образ сродни Петрушке, от лица которого можно смело, задорно, с юмором говорить о многих важных вещах».

Так что поддержите барышень — с вас не убудет, а в знак благодарности получите тот самый таинственный сборник.