25 мая в рамках VIII фестиваля краеведческой книги «Югорика» (г. Ханты-Мансийск) «МАТРЁШКИ online» презентуют читающему народу. Повлечёт ли это за собой активный сбор средств на печатный выпуск книги или нет — узнаем.
С Анастасией Сенькиной мы дружны с давних пор — обе входили в студенческий пиитический клуб «Югорские ваганты». В молодости многие ведь хотят дарить миру стихи, прозу и юмор, а потом наступает быт… Так вот Настя не бросила это благородное дело и издала даже несколько авторских сборников стихов! Постепенно формируя и литературные связи с другими участниками литературного югорского процесса.
«Матрёшки» — издание с короткой, но уже с историей. Сейчас участники проекта надеются собрать деньги, чтобы напечатать второе издание.
«Да, «МАТРЁШКИ» — это не благотворительный и не социальный проект. Без поэзии можно жить. Но грустно», — пишут творцы на одной из самой известных краудфандинговых платформ России Planeta.ru.
Кстати, стать спонсором проекта можно ТУТ.
Экспериментальный выпуск состоялся в марте 2018 года. В него вошли стихи и рассказы 13 девушек из столицы Югры в формате интернет-общения — с лайками и комментариями известных людей города. Почтить вниманием молодёжное творчество вызвались писатель Павел Черкашин, публицист Андрей Рябов, композитор Глеб Успенский, артист Юрий Сорокин, член Совета Федерации Эдуард Исаков, олимпийский чемпион Алексей Волков и другие известные и медийные личности региона. Тираж был не большой — всего 100 экземпляров, но, зная жителей столицы, могу предположить, что тайно были напечатаны, как минимум, такое же количество.
А автор кто? И главное — зачем?
Елена Капитанова, Анастасия Сенькина, Наталия Махова, Наталья Пивоварчик, Валерия Куликова, Анастасия Жукова, Алла Иштимирова-Посохова, Наталья Анадеева, Ксения Набокова, Наталья Никифорова, Елизавета Заикина, Светлана Лавник, Юлия Гольдмунд — вот герои. Или героини. Если вы думаете, что все эти барышни писали про любовь, то разочарую. О любви в книге ни в первой, ни во второй ни слова. Женское перевоплощение играет умело — тут тебе пародия, здесь шутка, а на другой странице — не пойми что, но тоже читать интересно. К работе над книгой подключены дизайнер, корректор, верстальщик, художник, редактор. Всё по-взрослому.
Одна из участниц проекта Елена Капитанова рассказала мне, почему в качестве названия была выбрана всеми известная традиционная игрушка:
«Во-первых, «матрёшка» — это самый женский символ. Мир женщины такой же загадочный и неведомый, как эта игрушка. Как в одной красочной матрёшке спрятано много других — поменьше, так и в женщине сокрыто множество состояний: женщина-созерцатель, женщина-подруга, женщина-любимая, женщина-мать, и даже женщина-воин… а иногда и все одновременно — online.
Одна и та же женщина может быть абсолютно разной! Только настоящий мужчина способен раскрыть в ней все эти состояния, добраться до самой маленькой, самой беззащитной матрешки. Поэтому первыми комментаторами наших поэтических откровений стали мужчины. Во-вторых, матрёшка — это своеобразная маска, шутливый образ сродни Петрушке, от лица которого можно смело, задорно, с юмором говорить о многих важных вещах».
Так что поддержите барышень — с вас не убудет, а в знак благодарности получите тот самый таинственный сборник.