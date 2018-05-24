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«Фото пахло смертью»: маг из Ростова заявил, что помог найти пропавшего на другом конце России мальчика
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«Фото пахло смертью»: маг из Ростова заявил, что помог найти пропавшего на другом конце России мальчика 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Участник 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», ростовчанин Намтар Энзигаль уверяет, что предчувствовал гибель двухлетнего ребенка, пропавшего в Улан-Удэ, еще до того, как нашли тело. Намтар сразу сказал жительнице Бурятии, просившей помощи в розыске, что мальчик мертв, а тело находится в мелком водоеме. Со слова Намтара, делая этот страшный прогноз, он «работал с фотографией».
— Поиском я занимаюсь крайне редко. Не совсем моя специфика. Но данный случай был исключительным — пропал ребенок. Не мог не помочь. Мне прислали фотографию малыша. Я настроился на ребенка и увидел, что он мертв. Я также увидел, что ребенок лежит лицом вниз, описал, в чем был одет. А через день мертвого ребенка в реке на мелководье обнаружили рыбаки, — рассказал Энзигаль корреспонденту 161.ru. — На самом деле, понять по фото живой человек или нет, — не такая уж большая задача. Восприятие снимков живого и мертвого совсем разное. Можно даже сказать, что смерть имеет запах. Фото утонувшего мальчика пахло смертью.
Определив, что малыша уже нет с нами, экстрасенс «поработал с картой местности», но точные координаты места, где искать тело, не назвал. Маг объяснил это большим расстоянием между Ростовом и Бурятией.
Волонтеры ищут и взрослых, и детей
Взгляд со стороны
Поисковый отряд «Лиза Алерт», существующий почти 10 лет, — вторая инстанция после полиции, куда обращаются люди, если их близкие однажды не вернулись домой.
— За время существования мы накопили практический опыт поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, СМИ и интернет-сообществ. В наших рядах — кинологи и следопыты, джиперы и квадроциклисты, воздухоплаватели и водолазы и просто неравнодушные люди без специальных и поисковых навыков, — сообщается на официальном сайте общественной организации.
В Ростове «лизаалертовцы» разыскивают и детей, и взрослых. Они рады любой помощи, за исключением магической. Роман Рыбалкин, член поискового отряда, рассказал, как часто экстрасенсы предлагают помощь в розыске пропавших и почему из этого еще ни разу ничего не выходило.
— За всё время нашей работы нас постоянно атакуют экстрасенсы. Особенно много звонков и сообщений от людей якобы с паранормальными способностями поступает, когда дело резонансное. Но мы с экстрасенсами никаких отношений не имеем и иметь не будем, — говорит Роман.
Волонтер разделяет магов, обещающих найти пропавших, на две категории: «жаждущие пиара» и «больные люди».
Ищите в красном доме
Несмотря на то, что в «Лизе Алерт» не работают с провидцами, колдунами и прочими представителями паранормального мира, их «послания» волонтеры практически цитируют.
— Экстрасенсы говорят всегда одно и то же: «Ищите в красном доме возле водоема в лесу». Не знаю почему, но красный цвет им нравится. Но это всё — ни о чем! Всё очень абстрактно! Еще ни один из псевдомагов не назвал конкретной улицы и номера дома, — комментирует Рыбалкин. — Если лес и река — обязательны у всех, то вариации на тему «живой-мертвый» могут быть разными.
Роман привел в пример нашумевшие поиски Даши Поповой. (В 2012 году восьмилетняя ростовчанка возвращалась из школы, дошла до подъезда, позвонила в домофон и пропала. Спустя восемь дней ее нашли живой. Мелкий бизнесмен похитил ребенка, чтобы потребовать выкуп. — Прим. ред.)
— Нас тогда экстрасенсы атаковали со всех сторон! Что только ни говорили! Но ни один из них не сказал, что ребенка похитили, — комментирует Рыбалкин.
«Битва экстрасенсов» vs «Лиза Алерт»
Намтар Энзигаль в качестве подтверждения того, что действительно сделал страшный, но верный прогноз, предоставил переписку с Улан-Удэ.
Намтар общался с поисковиками из Улан-Удэ через соцсети
Но Роман Рыбалкин подверг предсказание скепсису.
— Ну вот, и у Намтара — река, о чем я и говорил. Кстати, женщина в переписке сама же первая и упомянула о том, что малыш пропал недалеко от водоема. Так что, тоже мне, секрет Полишинеля. Не трудно догадаться, что ребёнок маленький и далеко не уйдёт. Обычно детей тянет к воде, если она рядом. Если долго не могут найти человека, а рядом — река, как правило, человек утонул, — прокомментировал Роман Рыбалкин.
Критическая реакция представителя «Лизы Алерт» не удивила Намтара Энзигаля. Скептический настрой волонтера к миру магии ростовчанин объяснил тем, что вокруг поисковиков крутится действительно много мошенников, дискредитирующих настоящих экстрасенсов.
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