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Поправилась: на Белле Торн уже не сходятся штаны
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Поправилась: на Белле Торн уже не сходятся штаны 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
И в таком виде актриса пошла гулять по городу.
Бывшая диснеевская звезда из девочки-подростка давно превратилась во вполне взрослую девушку. Правда, после сериала «Танцевальная лихорадка» особых успехов в ее творческой карьере не замечено. Поэтому она повышает популярность, в основном, провокационными нарядами и выходками. Выложить в Instagram обнаженный снимок или выйти на красную дорожку в нижнем белье? Легко!
«Главное, чтоб о тебе говорили, неважно — плохое или хорошее», — видимо, такого принципа придерживается актриса. Но, кажется, скоро она уже не сможет привлекать внимание обнаженным телом. Похоже, 20-летняя звезда с каждым днем набирает килограммы. По крайней мере, застегнуть брюки до конца ей уже сложно.
По крайней мере, на улице папарацци поймали Беллу в таком наряде: кожаные брюки-клеш со шнуровкой были завязаны ровно до середины. И сдается, дело не в том, что Торн хотела выглядеть посексуальнее. Ведь сидят эти штаны на девушке достаточно плотно.
Кстати, в последнее время вес набрала не только Белла, но и многие звезды. Поклонники Рианны, например, заметили, что та очень поправилась и совсем перестала следить за фигурой. На месте пресса у нее появилась жировая прослойка, которую звезда скрывает свободными нарядами. Секс-символ Памела Андерсон долго держала себя в форме, но, по всей видимости, больше сил у нее на это нет. Именно поэтому сейчас она может похвастаться лишь выпирающим брюшком, которое больше похоже на живот беременной женщины.
Еще одна худышка, Оливия Уайлд, после вторых родов перестала думать о своей фигуре и наслаждается своим материнством. Она совсем забыла про занятия спортом, и это отразилось на ее фигуре. То же самое касается и Бейонсе, которая решила не восстанавливаться после рождения ребенка.
О других потолстевших звездах можно прочитать здесь. Ну, а мы собрали фото Беллы Торн, на которых видно, что несколько месяцев назад девушка была значительно стройнее.
Больше фото — по стрелке
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