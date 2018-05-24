Три верных шага при выборе подушки

В том, что комфорт сна во многом зависит от правильности выбора спальных принадлежностей, многие уже убедились на собственном опыте.

Сегодня мы более предметно поговорим о подушке, точнее как она может учитывать особенности вашего организма, любимую позу сна и даже ваши привычки и какое отношение она имеет к вашему ортопедическому матрасу, постельному белью и одеялу.

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1. Новые технологии и проверенные временем материалы

Как и другие развивающиеся сегменты производства, фабрики спальных аксессуаров не стоят на месте. Если в прошлом большая часть подушек производилась на основе пуха, пера, а чуть позже их искусственных аналогов, то сегодня без труда можно найти в продаже и более «продвинутые» варианты.

Например, давно завоевали высокую популярность подушки из материала с эффектом памяти, которые становятся мягче и запоминают вашу индивидуальность на всю ночь.

Не менее популярны приятно упругие подушки из натурального латекса. И все больше завоевывают поклонников модели со специальным гелем, который всегда остаётся прохладным на ощупь.

Традиционные набивные подушки по-прежнему производят из пуха и пера, а также в более современном исполнении — на основе натуральных волокон бамбука, шёлка, эвкалипта, шерсти и так далее, а также новейших искусственных волокон, отлично сохраняющих объём.

2. Размер, формы и «нестандарты»

Традиционными считаются размеры 50 на 70, если речь идёт о прямоугольной подушке, а также 70 на 70 сантиметров, если выбирается квадратная модель. Однако это правило работает для стандартизированных спальных аксессуаров с набивкой. При желании вы можете найти как большие, так и меньшие по размерам варианты.

Высокую популярность сегодня завоевали ортопедические подушки, особенно у тех, кто испытывает боли в позвоночнике. Они помогают снять напряжение с шейного отдела и избавляют от проблемы поиска удобной позы для сна. Размеры и формы таких подушек самые разные, что позволяет подобрать подходящий вариант для разных поз сна, индивидуальных параметров вашего тела и с учётом свойств вашего матраса.

Отметим, что кроме «традиционных» подушек, которые мы подкладываем под голову во время сна, есть и модели, предназначенные для поясницы или даже всего тела, для диванов и декоративных целей.

3. Наволочка: натуральность и простота ухода

Наволочка — такой же важный аксессуар в спальне, как и матрас. Именно через наволочку, своеобразного «посредника», вы будете пользоваться вашей подушкой. А там, где предполагается контакт с кожей, желательно отдать предпочтение дышащим и натуральным материалам, за которыми легко ухаживать.

Не забывайте о тактильном комфорте — лучше всего, если ткань наволочки не раздражает, не отвлекает, не оставляет на лице помятостей.

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