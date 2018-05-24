Боня пришла на съемки в мятой футболке

Похоже, звезде надоели дизайнерские платья.

После долгих путешествий ведущая и модель наконец-то вернулась в Москву. И в своем плотном графике нашла время для встречи со студентами высшей школы кино и телевидения «Останкино». Правда, явилась на нее Виктория в почти домашнем виде: длинной юбке и… простой белой футболке, которую не мешало бы погладить. В целом, лук получился стильным и актуальным, но подписчики поинтересовались: неужели так сложно было пару раз пройтись по одежде утюгом?

Еще фото — по стрелке

Напомним, на недавно прошедшем фестивале в Каннах Боня стала настоящей героиней западной светской хроники. Две ее фотографии в попали в категорию «Лучшие кадры Каннского кинофестиваля». И уж там-то ее наряды были шикарны и безупречны. Может быть, Боня решила просто отдохнуть от изысканных платьев, высоких каблуков, вечерних укладок и макияжа?

Кстати, после выступления перед студентами ведущая расчувствовалась и предалась воспоминаниям: «Когда-то именно в этой школе я получила образование по специальности тележурналиста. Это было в далеком 2003 году. Знания, которые я получила у педагогов этой высшей школы помогли мне построить карьеру теле— и радиоведущей».

Напомним, Боня родилась в небогатой семье в маленьком городке Краснокаменске. В 16 лет Виктория переехала в Москву. Здесь она получила работу официантки и начала пробивать себе дорогу в жизнь. Сначала денег хватало лишь на маленькую съемную комнатку, но постепенно (во многом благодаря яркой внешности) она выбилась в люди. Ну, а участие в реалити-шоу «Дом-2» и положило начало ее карьере на телевидении. Подробную биографию звездной красавицы, чья история напоминает сказку про Золушку, можно прочитать здесь.

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