Предпринимательница выращивает 6000 тонн овощей на Ставрополье

Хозяйка фермерского хозяйства в Азгирском районе выращивает около 6 000 тонн овощей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минсельхоза СК.

На 300 гектарах женщина производит весь «борщевой набор»: кукурузу, лук, капусту, томаты, морковь и свёклу. Воды на ферме достаточно: здесь применяют полив по бороздам и капельное орошение. Хозяйство обеспечивает продуктами засушливый Азгирский район, а излишки продаются по всему краю и республикам СКФО. Кроме того, будучи социально ответственной, предпринимательница обеспечивает 120 рабочих мест, а в сезон сбора урожая число наёмных работников возрастает до 300.

Чтобы жители района могли покупать свежие овощи круглый год, хозяйка фермы построила овощехранилище. Одного только лука в нём более 2 000 тонн. Предпринимательница уверена, что затраты на строительство окупятся за 3-4 года, и тогда она сможет приступить к другому амбициозному плану — модернизировать старые овощехранилища. Она рассчитывает получить льготный кредит и уже к октябрю запасти до 2500 тонн продукции и добавить в свой ассортимент пекинскую капусту.

Также глава хозяйства планирует построить тепличное хозяйство, где будет выращивать рассаду, запустить цеха по заморозке и упаковке овощей. Предпринимательница надеется получить поддержку краевого министерства сельского хозяйства и круглый год снабжать жителей качественной продукцией местного производства.

По данным регионального Минсельхоза, на развитие овощеводства в Азгирском районе предусмотрено 2 744 000 рублей. Субсидии овощеводам увеличили вдвое в 2018 году.