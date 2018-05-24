Какие травы мужчинам пить не стоит

К помощи народной медицины обращаются по самым разным поводам — в том числе с целью повысить потенцию. А вот какие распространенные травы снижают мужскую силу?

Чай с мятой часто пьют перед сном, так как это растение обладает общеуспокоительным эффектом. Но успокаивает оно не только нервную систему. Дело в том, что мята содержит вещества, снижающие выработку мужского гормона — тестостерона, а также ментол, который подавляет активность сперматозоидов. То есть если мужчина и окажется в состоянии провести половой акт, шансы забеременеть у женщины резко снижаются.

Ромашка и зверобой

Почему-то многие ошибочно считают, что эти лекарственные растения, продающиеся в любой аптеке и хорошо помогающие, например, при простудных заболеваниях, способствуют повышению потенции. На самом деле все с точностью до наоборот. Зверобой, например, в больших дозах снижает эрекцию и вызывает преждевременное семяизвержение в процессе полового акта.

Мелисса и душица

Это чисто «женские» травы, содержащие фитоэстрогены. Их часто любят за приятный вкус и аромат. Но после чая с мелиссой или душицей у мужчин пропадает желание заниматься любовью. Поэтому чай, в состав которого входят эти травы — не лучший вариант для мужчины, который хочет оставаться сексуально активным.

Пустырник и другие успокоительные

Также к снижающим потенцию можно отнести все успокоительные травяные сборы, например, с пустырником или зюзиком европейским, так как они снижают артериальное давление, а заодно и кровоснабжение полового органа. После них мужчине, скорее всего, захочется спать, а не заниматься любовью.

Можно попить настои из этих трав, если они рекомендованы от каких-то недугов. Но нельзя употреблять их постоянно, если вы не хотите утратить свою мужскую силу.