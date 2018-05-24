Рудковскую с округлившимся животом распекли за дикое поведение

Интернет-пользователи пришли в недоумение из-за действий Яны Рудковской на светском мероприятии. А особо внимательные умудрились разглядеть у продюсера округлившийся живот.

На днях вся светская Москва собралась в одном месте, чтобы поздравить с днем рождения Аллу Вербер . Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна опубликовала короткое видео с мероприятия.

"С Днем Рождения, дорогая Аллочка, с юбилеем Королева Моды @verberalla, как всегда все с изумительным вкусом от ковровой дорожки и до Dolce Vita Market и какие цветы вечера — ландыши и сирень, так что мое платье дополнение к этому прекрасному вечеру", — хвастливо отметила Рудковская. Далее она рассыпалась в комплиментах дизайнеру, украсившему интерьер, а в заключение заявила, что это «мы вместе все это придумали», чтобы порадовать именинницу.

Для праздника Яна выбрала черное прозрачное платье в пол на телесного цвета чехле. На видео продюсер запечатлена идущей к столу с угощениями. Гламурная блондинка ухватила с большого блюда гроздь винограда, показала его на камеру и кинула обратно. Действия Рудковской покоробили ее подписчиков.

"Че делает эта женщина? Впервые в свет вышла что ли? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Странное поведение у Яны. Беременная что ли?», «Наверно, судя по выпирающему из платья животу))», «Она что, впервые видит виноград на блюде», «Можно увезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда 😂», «Ой, Ой, Ой🙄🤭Это что было? Виноград обратно в общую тарелку? По этикету не допустимо», «Виноград виноград! А Живот у неё хоть кто-нибудь заметил?!», «Рудковская, Вы дикая? Будто Вы первый раз вышли в свет и ничего подобного не видели раньше. Вроде уже давно там вертитесь, пора на все это спокойно смотреть. Сегодня даже Ваших подпидсчиков этим не удивить. Колхозно ведете себя Вы, а стыдно мне», «Некрасивые манеры», «Как некрасиво! Стыдно за некоторых людей бывает… вот и Яна что— то в жизни попутала… Аристократами рождаются, но не становятся! Оттого и виноград… происхождение налицо!» — высказались возмущенные комментаторы.