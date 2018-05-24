В СМИ и соцсетях обсуждают округлившийся животик Яны Рудковской 

Продюсер дала повод для слухов о беременности.
Светская дива, продюсер, звездная мама Яна Рудковская дала повод для слухов о том, что ждет малыша. Супруга известного фигуриста и тренера Евгения Плющенко разместила в личном блоге видео, на котором бдительные поклонники и представители СМИ разглядели слегка округлившийся животик.
В ходе ролика знаменитость прогуливается среди гостей, прибывших поздравить fashion-директор ЦУМа Аллу Вербер, подходит к столу, берет гроздь винограда, а затем кидает ее обратно на тарелку. Такое поведение привело поклонников Яны Рудковской в недоумение:
Странное поведение у Яны. Беременная, что ли?
«Я подумала, что беременна», «Платье подчеркнуло округлившийся животик», «А живот у нее хоть кто-нибудь заметил?», «Я, может быть, и не права, НО, не показалось ли, что Яночка в интересном положении?» — комментируют пользователи социальных сетей.
Фото: Instagram
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