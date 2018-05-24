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Сохранение беременности. Мой опыт.
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Сохранение беременности. Мой опыт. 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Я всегда считала, что беременность — это не болезнь. Первого сына я носила легко и спокойно, думала, что и со второй беременностью проблем не будет. Но Вселенная решила по-своему, и на сроке 15 недель я познакомилась с диагнозом «угроза прерывания» или «угроза выкидыша». Я не особо обращала внимание на тянущие ощущения внизу живота и в пояснице, поэтому, когда гинеколог встревоженным голосом спросила меня о них, я удивилась. Оказывается, я уже давно ходила с «угрозой прерывания» и могла потерять своего ребёнка.
Страх, вина и волнение
В тот момент мне было страшно, и я испытывала большую вину перед своим будущим сыном. Винила себя за то, что была невнимательна и игнорировала такие явные симптомы. Известие о том, что нужно полежать в стационаре, чтобы максимально сохранить беременность, накрыло новой волной волнения и ужаса. Моему старшему ребёнку было 4, муж постоянно работал, они ещё не оставались так надолго вдвоём, а тут я вдруг так резко выйду из строя. Мой врач, видя мои переживания, тогда очень помогла мне. Она сказала: «Не вини себя ни в чём, так ты будешь делать своему ребёнку ещё хуже, лучше побереги себя!» Мне, работающей матери маленького ребёнка на 4-м месяце беременности, была неведома жалость к себе. Я хотела как можно больше успеть до родов и совсем упустила из виду своё состояние и усталость. Я согласилась на стационарное лечение.
Что нас ожидает в больнице?
Большая часть моего волнения была связана с тем, что я не очень представляла, что же это такое — «стационарное» лечение?! А волнение не очень хорошо сказывается на будущих мамах, особенно в период угрозы для беременности. Первое, с чем мы сталкиваемся в стационаре, это приёмный покой, где вас подробно расспросят о том, какая по счёту у вас беременность, где вы работаете, живёте, ваши контактные данные и т.д. А также вам придётся заполнить согласие об обработке персональных данных и указать перечень лиц, которым можно передавать сведения о вашем здоровье. Именно в приёмном покое решается вопрос о том, в какое отделение вас положить. Там я отдала свои вещи мужу, поцеловала его и скорбно отправилась вслед за дежурной медсестрой. Уже непосредственно в отделении я встретилась со своим лечащим врачом. Приятная и улыбчивая женщина отнеслась ко мне очень чутко. Подробно расспросила о характере боли, о том, когда это началось и как я сейчас себя чувствую. Очень важно, чтобы в ситуации стационарного лечения беременных женщин психологически поддерживали. Потому что отрыв от семьи, страх за ребёнка, волнение от нового места только добавляют проблем и могут пагубно влиять на лечение. По своим ощущениям я могу сказать, что мне стало значительно легче, когда врач подбадривала меня, улыбалась и говорила, что мы вместе обязательно справимся с моей проблемой, и всё будет хорошо. Она живо интересовалась, кого нам больше хочется: мальчика или девочку, непринуждённо болтала со мной и незаметно помогла мне расслабиться и меньше переживать. В стационаре мне заново пришлось сдавать анализы крови (общий и биохимический) и проходить обязательное УЗИ. А после врач назначила мне лечение, в которое входили уколы, капельницы и приём таблеток.
Бонусы стационарного лечения
Конечно, больничный режим, скромная еда и невозможность выйти прогуляться морально давят весь период лечения. В больнице, где я лежала, был всего один душ на этаж со сломанным смесителем, на завтрак нам давали солёную манную кашу, а в 6 утра будили на обязательное измерение давления. Но настоящим бонусом для меня стало то, что именно в стационаре я смогла полноценно отдохнуть, впервые за 4 года. Я могла спать одна на своей кровати, есть двумя руками горячую пищу, приготовленную для меня, и после мне не надо было мыть посуду, у меня был дневной сон, я читала книги, а в свободное время болтала с соседками по палате, такими же будущими мамами, как я. Все они носили под сердцем первых детей, им очень хотелось домой, они скучали по мужьям и очень удивлялись моей радости и расслабленности от пребывания в больнице. Потом я буду вспоминать своё сохранение беременности как один из прекраснейших отпусков от семейных забот и работы. Врач не ошиблась, мы действительно справились с моей проблемой, состояние «угрозы» сменилось покоем. Я очень хорошо отдохнула, выспалась, а мои мужчины дома соскучились и попробовали на вкус жизнь без мамы.
Как себя поддержать
Из этого опыта я вынесла для себя ряд важных вещей, с помощью которых можно поддерживать себя в больнице. Потому что, если больничные стены сильно давят и погружают в уныние, толку от лечения будет сильно меньше. Ведь мы с вами в курсе, как отражается мамино настроение на состоянии малыша.
Возьмите с собой своё постельное бельё. Любимый пододеяльник, простынь и подушка с домашним запахом очень помогают пережить разлуку с домом.
Книги или гаджет с любимыми фильмами. В стационаре очень много свободного времени, используйте его в удовольствие: смотрите кино, читайте, играйте в игры на планшете или ноутбуке. Если вам очень нравится вязать или вышивать, то это тоже повод заняться любимым хобби и не беспокоиться ни о чём.
Заказывайте любимые блюда своим родственникам. Для меня было очень ценно, когда муж привозил мне в больницу котлеты и салаты, один раз даже суп сварил. Это помогает почувствовать заботу близких и очень поддерживает в это непростое время.
Заводите дружбу в стационаре. Время летит незаметно, если удаётся найти интересного собеседника. Я до сих пор дружу с одной из соседок по палате, хотя прошло уже почти 4 года с того момента, как мы вместе сохраняли наших детей.
Задавайте вопросы врачам о своём состоянии и состоянии своего малыша. Это помогает чувствовать уверенность и ориентироваться в своём положении.
Беречь себя — это основная задача будущей мамы. Сохранять не только беременность, но и своё внутреннее спокойствие, настроение и свои силы. Эта способность потом сильно пригодится в родительстве. А пока вы носите своих детей под сердцем, переживаете за них, уже любите их — старайтесь беречь себя. Сохраняйте своё хорошее настроение, уверенность в своих силах, любовь к своим близким и любовь к себе.
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