Каждый четвертый пакет молока на Южном Урале опасен для здоровья? 

С начала года Управление Россельхознадзора поверяло кисломолочную продукцию, молоко, сливочное масло, сметану, сыры и творог на соответствие технических регламентов Таможенного союза. Из отобранных 78 проб в 21 не соответствовала требованиям. То есть каждая четвёртая!
В пятницу, 25 мая, в 11.00 приглашаем на пресс-конференцию по вопросам качества продуктов питания, производимых на территории Челябинской области.
Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск», по адресу ул. Российская, 67 (9эт.).
Как проводились исследования, среди каких продуктов нарушений больше?
Аналогичные исследования и показатели в прошлом году на территории области?
Какие меры предприняты в отношении нарушителей?
С чем связаны столь многочисленные нарушения в составе и микробиологических показателях молочной продукции в регионе и в стране?
Какие меры позволят улучшить надзор за качеством изготавливаемой продукции?
Какие ещё будут проверки? По каким категориям продуктов?
В беседе примут участие:
— Раевский Александр Алексеевич, заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области,
— Тузов Сергей Викторович, начальник отдела государственного ветеринарного контроля (надзора) управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области,
— Савельева Елена, госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
— Фомин Евгений Викторович, член Совета Челябинского областного отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».