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Каждый четвертый пакет молока на Южном Урале опасен для здоровья?
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Каждый четвертый пакет молока на Южном Урале опасен для здоровья? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С начала года Управление Россельхознадзора поверяло кисломолочную продукцию, молоко, сливочное масло, сметану, сыры и творог на соответствие технических регламентов Таможенного союза. Из отобранных 78 проб в 21 не соответствовала требованиям. То есть каждая четвёртая!
В пятницу, 25 мая, в 11.00 приглашаем на пресс-конференцию по вопросам качества продуктов питания, производимых на территории Челябинской области.
Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск», по адресу ул. Российская, 67 (9эт.).
Как проводились исследования, среди каких продуктов нарушений больше?
Аналогичные исследования и показатели в прошлом году на территории области?
Какие меры предприняты в отношении нарушителей?
С чем связаны столь многочисленные нарушения в составе и микробиологических показателях молочной продукции в регионе и в стране?
Какие меры позволят улучшить надзор за качеством изготавливаемой продукции?
Какие ещё будут проверки? По каким категориям продуктов?
В беседе примут участие:
Раевский Александр Алексеевич, заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области,
— Тузов Сергей Викторович, начальник отдела государственного ветеринарного контроля (надзора) управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области,
Савельева Елена, госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
Фомин Евгений Викторович, член Совета Челябинского областного отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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