Болельщикам «Балтики» предлагают проголосовать за новый логотип клуба

Как объясняют руководители, ««Балтика» продолжает стремиться соответствовать современным требованиям профессионального футбола». Так, впервые введен третий дополнительный цвет формы, открыт собственный магазин атрибутики и экипировки.

Четыре новых варианта логотипа разработали по заказу руководителей клуба опытные специалисты геральдики и профессиональные дизайнеры. На голосование также выставлен старый логотип команды. К слову, именно этот вариант на данный момент набирает большинство голосов.

Голосование продлится до 31 мая.