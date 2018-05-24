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Болельщикам «Балтики» предлагают проголосовать за новый логотип клуба
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Болельщикам «Балтики» предлагают проголосовать за новый логотип клуба 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Как объясняют руководители, ««Балтика» продолжает стремиться соответствовать современным требованиям профессионального футбола». Так, впервые введен третий дополнительный цвет формы, открыт собственный магазин атрибутики и экипировки.
Четыре новых варианта логотипа разработали по заказу руководителей клуба опытные специалисты геральдики и профессиональные дизайнеры. На голосование также выставлен старый логотип команды. К слову, именно этот вариант на данный момент набирает большинство голосов.
Голосование продлится до 31 мая.
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