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Чтобы похудеть, ученые предлагают избавиться от ковров
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Чтобы похудеть, ученые предлагают избавиться от ковров 

Доктис 38 минут назад
Чтобы поддерживать стройную фигуру, нужно обязательно переобуваться, приходя домой с улицы, и заменить ковры и паласы на голые деревянные полы — с таким неожиданным заявлением выступили португальские ученые.
Специалисты университетов Авейро и Байра Интериор выступили на съезде Европейского общества эндокринологии в Барселоне с сообщением о так называемых обезогенных (от англ. «obesity» — полнота) веществах, которые воздействуют на гормональный фон, провоцируя накопление жира. Такие вещества содержатся в домашней и уличной пыли, продуктах питания, косметике и многих других источниках, присутствующих в повседневной жизни.
Португальцы высказали несколько рекомендаций, как минимизировать количество обезогенов в доме. Прежде всего нужно отдавать предпочтение свежим, органическим, выращенным без применения пестицидов продуктам, и отказаться от консервированных и готовых, особенно таких, у которых длинный список непонятных ингредиентов.
Снимать дома уличную обувь, по мнению ученых, очень важно, чтобы не приносить домой вредные вещества. Также важно избавиться от ковров-пылесборников и регулярно убираться пылесосом и шваброй.
Еще одним советом стало перейти с пластиковых контейнеров на стеклянные и алюминиевые, а также избегать синтетических чистящих средств.
Рекомендации основаны на результатах исследований, которые показали, что разрушительные для гормонов химикаты присутствуют в пестицидах, пластике, огнеупорных и репеллентных покрытиях, пыли и искусственных подсластителях. Правда, коллеги португальцев заметили, что все это полезные рекомендации, но они не помогут остаться стройными, если не добавить к ним соблюдение здоровой диеты и занятия фитнесом.
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