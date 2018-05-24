Чтобы похудеть, ученые предлагают избавиться от ковров

Чтобы поддерживать стройную фигуру, нужно обязательно переобуваться, приходя домой с улицы, и заменить ковры и паласы на голые деревянные полы — с таким неожиданным заявлением выступили португальские ученые.

Специалисты университетов Авейро и Байра Интериор выступили на съезде Европейского общества эндокринологии в Барселоне с сообщением о так называемых обезогенных (от англ. «obesity» — полнота) веществах, которые воздействуют на гормональный фон, провоцируя накопление жира. Такие вещества содержатся в домашней и уличной пыли, продуктах питания, косметике и многих других источниках, присутствующих в повседневной жизни.

Португальцы высказали несколько рекомендаций, как минимизировать количество обезогенов в доме. Прежде всего нужно отдавать предпочтение свежим, органическим, выращенным без применения пестицидов продуктам, и отказаться от консервированных и готовых, особенно таких, у которых длинный список непонятных ингредиентов.

Снимать дома уличную обувь, по мнению ученых, очень важно, чтобы не приносить домой вредные вещества. Также важно избавиться от ковров-пылесборников и регулярно убираться пылесосом и шваброй.

Еще одним советом стало перейти с пластиковых контейнеров на стеклянные и алюминиевые, а также избегать синтетических чистящих средств.

Рекомендации основаны на результатах исследований, которые показали, что разрушительные для гормонов химикаты присутствуют в пестицидах, пластике, огнеупорных и репеллентных покрытиях, пыли и искусственных подсластителях. Правда, коллеги португальцев заметили, что все это полезные рекомендации, но они не помогут остаться стройными, если не добавить к ним соблюдение здоровой диеты и занятия фитнесом.

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