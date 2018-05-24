Почему жизнь царских невест всегда была под угрозой

Брак по любви для любого правителя целой страны, как правило, непозволительная роскошь. Однако если русские цари могли жаловаться только на невозможность выбрать будущую жену, то их невестам часто приходилось гораздо хуже.

Высокопоставленные бояре травили девушек в прямом и переносном смысле, желая избавиться от неугодной особы и женить монарха на своей родственнице. И жизнь царской невесты была лишь разменной монетой в этой игре. Так кто же так хотел приблизиться к трону?

Марфа Собакина

Поиск будущей государыни — дело непростое. На Руси к нему подходили с особой тщательностью. В смотре невест участвовали дворянские девушки из всех уголков страны. Мероприятие организовывалось с размахом.

Тем не менее, личная жизнь Иоанна IV Васильевича не была счастливой. Его первая жена Анастасия Романовна, как и вторая — Мария Темрюковна, умерли в молодом возрасте. Причем, царь подозревал, что они обе были отравлены боярами.

В итоге 1570 году около двух тысяч претенденток на руку и сердце сорокалетнего Иоанна IV прошли жесткий отбор. Финалистками объявили лишь двенадцать. Всех этих красавиц осмотрел доктор — выпускник Кембриджа Элизеус Бомелиус. Мнение врача было важно, поскольку от здоровья будущей царицы зависит продолжение династии. Несмотря на то, что у жениха уже был официальный наследник, он хотел еще детей.

Грозный царь оценивал внешние данные, манеру держать себя в обществе и умение поддерживать беседу, продемонстрированные претендентками на корону. И предпочел всем дочь обычного дворянина из Коломны Марфу Васильевну Собакину. Эту девушку официально провозгласили будущей царицей, и стали ей оказывать соответствующие почести. Это не понравилось родовитым боярам. Далеко не все из них были рады кланяться какой-то Собакиной Марфушке.

Так или иначе, а 26 июня 1571 года Иоанн IV Васильевич и Марфа Васильевна обручились. Вскоре после этого невеста заболела. Прежде здоровая девушка стала чахнуть на глазах по неизвестной причине. Грозный царь не отменил свадьбу, он надеялся на выздоровление нареченной. Таинство венчания состоялось в Александровской слободе 28 октября 1571 года. Вскоре новоявленная царица умерла.

Отличавшийся большой мнительностью и подозрительностью царь не сомневался, что его невесту отравили. Смерти девушке могли желать родственники первой и второй жен Грозного: бояре Романовы и князья Черкасские. Возможно, они не хотели возвышения ничем не примечательного рода Собакиных, теряя собственное влияние при дворе.

Существует и другая гипотеза, согласно которой в смерти Марфы виновна ее родная мать, доверившаяся шарлатанам-колдунам. Этой версии придерживался посол Римской империи в Русском государстве Даниил Принц фон Бухау. В своем труде «Начало и возвышение Московии» он написал, что царица Марфа умерла от питья, переданного ей матерью. Якобы какие-то самозваные целители заверили женщину, что это средство поможет ее дочери стать плодовитой, выносить и родить много здоровых детей.

Доверчивая мамаша, желая помочь дочери, вступающей в брак, сама сгубила девушку. Что это были за колдуны и по чьему наущению в напитке оказался яд, осталось неизвестным. Так или иначе, отец и двоюродные братья Марфы — Семен и Каллист Собакины — были казнены. Их обвинили в попытке извести царя с помощью чародейства. Дядю умершей девушки отправили в монастырь и насильно постригли в монахи. Так печально закончилась история царской невесты.

Мария Хлопова

Яд всегда являлся излюбленным средством придворных интриганов. Пострадала от него и другая девушка, которой так и не суждено было стать царицей. Речь идет о Марии Хлоповой, выигравшей смотр невест, организованный в 1616 году.

Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых, находился под сильным влиянием своей матери — инокини Марфы, которая фактически управляла государством, когда отец царя находился в плену у поляков с 1611 по 1619 годы.

Конкурс на звание невесты Михаила Федоровича, в котором участвовали девушки со всей России, прошла Мария Ивановна Хлопова. По странному стечению обстоятельств она была землячкой другой царской невесты — Марфы Собакиной, и тоже была дочерью незнатного дворянина из Коломны.

Это не понравилось боярам из старинных родов, у которых всегда были свои виды на холостого царя. В судьбе Хлоповой роковую роль сыграли братья Михаил Борис Салтыковы , настроившие против невесты мать царя. В этом им помогла подруга или, как тогда говорили, «наперсница» инокини Марфы — старица Евникия. В результате постоянных наговоров и интриг потенциальная свекровь невзлюбила невесту сына.

Впрочем, или использованный боярами яд оказался недостаточно мощным, или они не хотели смерти девушки, но у Марии Хлоповой в результате попытки отравления случилось лишь расстройство желудка. Хотя это позволило интриганам распустить слух о том, что невеста царя серьезно больна и не сможет стать матерью, что могло стать поводом для расторжения помолвки.

Салтыковы обманули Михаила Федоровича, сообщив ему, что врачи признали недуг девушки неизлечимым. Родовитые бояре, невзлюбившие потенциальную царицу, и мать молодого Романова приняли решение сослать Хлопову вместе с родственниками в Тобольск. При этом ее родителей отправили в Вологду, и отца назначили воеводой этого северного города.

Несмотря ни на что, молодой Михаил Федорович сохранял к отставленной невесте теплые чувства и отказывался жениться на любой другой девушке. Отец царя, вернувшийся из плена, учинил собственное расследование, и вина бояр Салтыковых была доказана. Братьев-заговорщиков отослали из Москвы в их поместья, а старицу Евникию — в монастырь Суздаля. Несостоявшуюся невесту перевели из Тобольска в Нижний Новгород.

Когда выяснилось, что невеста здорова, Михаил Федорович решил, что его счастью ничто не может помешать, однако инокиня Марфа пригрозила сыну, что навсегда уедет из России, если Мария Хлопова станет его женой.

Слабовольный монарх подчинился матери. В возрасте 28 лет он женился на знатной девушке — Марии из рода князей Долгоруких. А бывшая царская невеста тихо жила в Нижнем Новгороде, где и умерла в 1633 году.

Ефимия Всеволжская

Еще одной девушкой, пострадавшей от козней бояр, стала дочь касимовского помещика Ефимия Федоровна Всеволжская, хотя против нее не был непосредственно использован яд. Она, как и ее предшественницы, также выиграла смотр невест, организованный в 1647 году для молодого царя Алексея Михайловича, прозванного впоследствии Тишайшим.

Главным виновником травли Ефимии можно назвать властного сановника Бориса Морозова , который боялся, что родственники Всеволжской «отодвинут» его от трона, снизив влияние на царя. Боярин планировал породниться с государем, женив его на одной из сестер Милославских, а сам собирался вступить в брак с другой представительницей этого старинного рода.

По указанию Морозова, девушки-прислужницы, одевавшие Ефимию, туго затянули ее венец, практически сжав голову в тиски. В итоге во время официального приема и без того взволнованная царская невеста упала в обморок.

После обморока девушки Морозов заявил, что она страдает от падучей болезни. Отца царской невесты — Федора Всеволжского — обвинили в утаивании важной информации о состоянии здоровья Ефимии. Мужчину жестоко пытали, а затем сослали вместе со всей семьей в Сибирь.

Алексей Михайлович женился, как и планировал всесильный боярин, на Марии Милославской. Правда, после свадьбы царь помиловал бывшую невесту, разрешив ей вернуться в родное поместье.