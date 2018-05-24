Ошибки женщин, вызывающие боль в ногах

Для многих девушек первый шаг по утрам сопровождается болью в стопе, боль преследует их на протяжении всего дня. Привычка игнорировать предупреждения в пользу любимой пары туфель на каблуках, не замечать неприятных ощущений в круговороте рабочих вопросов и заботы о близких заставляет женщин считать боль в ногах своим постоянным спутником. Боль в ногах — это не естественное ощущение, рано или поздно она обернется травмой, которую можно было бы предотвратить. В поведении девушек можно выделить три распространенные ошибки, вызывающие боль и провоцирующие повреждения.

Привычка ходить в изношенных кроссовках

Если паре кроссовок несколько лет, то она давно изношена и уже не выполняет своих функций. Использование такой обуви наносит огромный вред ногам, хоть она и кажется самой удобной. Стирание боковых сторон подошвы меняет механику движений при ходьбе, тело вынуждено подстраиваться к неудобным для него условиям.

Бег в стоптанных кроссовках заставляет перенапрягать мышцы и соединительные ткани на стопе, перенапряжение выливается в микроскопические разрывы, затем возникает воспаление и развивается подошвенный фасциит. Заболевание проявляет себя болью в области пятки и свода стопы, без своевременного медицинского вмешательства вызывает проблемы с Ахилловым сухожилием. Стандартная пара кроссовок рассчитана на пробег в 300-500 км, после этого обувь необходимо обновить.

Оценивать износ спортивной обуви нужно не только по степени стирания подошвы, но и по качеству поддержки лодыжки.

Пренебрежение к ортопедической обуви

Услышав об ортопедической обуви, девушки сразу же представляют себе широкие туфли на толстой подошве или некрасивые кроссовки, рекомендованные для использования пожилыми людьми. Такая ассоциация не отражает действительности, ортопедическая обувь может быть стильной и красивой, более того, при использовании любой обуви с ортопедическими стельками ее характеристики заметно меняются в лучшую сторону.

Отсутствие ортопедического основания в обуви тоже приводит к подошвенному фасцииту, для предотвращения этого опасного и болезненного состояния не потребуется принимать сложных мер. Нужно один раз проконсультироваться с ортопедом и с помощью специалиста определить, какая обувь или стельки необходимы для ваших ног.

Привычка не спускаться с каблуков

Высокие каблуки — это модно и красиво, они являются атрибутом деловой женщины, но все же не стоит делать такую обувь повседневной. Именно каблуки заставляют женщин мучиться от боли, из-за высокого подъема большие пальцы ног постоянно пребывают в неудобном положении, что вызывает бурсит большого пальца. Если не давать своим ногам отдых, то бурсит перерастет в деформацию стопы, вызовет воспаление суставов и повреждение Ахиллова сухожилия. Вред от высоких каблуков не ограничивается областью стопы, он распространяется на икроножные мышцы, дает высокую нагрузку на коленные суставы, бедра и нижнюю часть спины, оставляет без поддержки голеностопы.

Обувь на каблуках не предназначена для непрерывного использование в течение длительного периода. Если вы не хотите отказываться от каблуков, то имейте под рукой вторую пару обуви, в которую можно будет переобуться в течение дня. Любовь к обуви на каблуках обязывает к выполнению упражнений для укрепления и повышения эластичности мышц ног, а также к обязательному использованию ортопедических стелек или силиконовых подушечек для обеспечения амортизации и предотвращения соскальзывания стопы.

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