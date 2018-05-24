От дружбы до большой любви: как трагедия сплотила Павла Волю и Ляйсан Утяшеву

Ляйсан девочкой переехала в Москву в 1997 году. Павел — в 2001-м, после окончания педагогического института в Пензе. Она тренировалась, стала мастером спорта по художественной гимнастике, завоевала многочисленные кубки, медали и награды. Он поначалу подрабатывал на стройке, трудился сценаристом и радиоведущим. В 2006-м, после тяжелых травм, операции, восстановления и новых выступлений, Утяшева все же завершила карьеру. Работать, конечно, не перестала: заключала рекламные договоры с брендами, выступала на мероприятиях, позднее начала карьеру телеведущей, тренируя зрителей в программах «Личный тренер» и «Фитнес со звездами». Эфир сумел завоевать и Павел Воля : презентованное в 2005-м году шоу «Comedy Club» по-прежнему остается популярным.

Благодаря телевидению пара и познакомилась: заочно узнали друг о друге, потом — встретились лично. Как это произошло, ни Ляйсан, ни Павел не помнят: «Мы как будто всегда были знакомы», — улыбается женщина. Поначалу будущие супруги даже не дружили — просто здоровались и могли перекинуться парой фраз. Со временем разговоры стали длиннее и задушевнее, но без вмешательства в личную жизнь друг друга. Однажды артисты восемь часов проговорили, сидя ночью в одном из столичных парков, — даже охранник, посмотрев на пару, не стал их прогонять.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева в 2010 году. Фото: kp.ru

Все изменилось в 2012 году, когда не стало мамы Ляйсан.

Зульфия Утяшева воспитывала дочь одна — отец ушел из семьи, когда ребенку исполнилось 10. Женщина отдала маленькую Ляйсан в гимнастику, перевезла в Москву и устроила к Ирине Винер . Когда с большим спортом было покончено, Зульфия стала директором и продюсером дочки: вместе с Ляйсан жила, работала и даже посещала вечеринки. Именно мама на одном из концертов Comedy Club посоветовала наследнице приглядеться к Павлу Воле:

«… однажды я пошла на выступление «Камеди клаб» вместе с мамой, и после одного из номеров Воли она шепнула мне на ухо:

— Хороший мальчик, обрати внимание.

— Будем считать, что обратила, — и что?

— Дурочка! Если мужчина умеет так красиво, не скатываясь в пошлость, шутить, он очень умный и талантливый. Я почти уверена, что Паша пишет стихи. А тебе, Мася, еще нужно дорасти до понимания его шуток».

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Зульфия Утяшева оказалась права — Павел стал для Ляйсан прекрасным мужем. Но наблюдать за счастьем дочери ей не довелось: женщина скончалась в марте 2012 года от сердечной недостаточности. Первые дни и недели после трагедии гимнастка не помнит: она не могла есть и спать, потом похудела на десятки килограммов, перестала узнавать людей, нуждалось в помощи психологов. И поддержке близких людей — тогда рядом постоянно находился Павел Воля.

«Мой самый близкий друг, который оказался вовсе не другом. Который любил меня всю жизнь. Который просто встал и сказал: «Девочка, я понесу тебя на руках»», — рассказывала позднее гимнастка о Воле.

После пережитого Ляйсан и Павел ненадолго расстались: спортсменка отправилась работать в Америку и Лондон, комик снимался в фильме «Мамы-2» в Париже — в разлуке будущие супруги ночами разговаривали. А встретившись, отправились вместе в Барселону — город любви, по словам Зульфии Утяшевой: «Ты обязательно должна приехать сюда с любимым! Я вижу тебя здесь счастливой!» — говорила мама спортсменке. Там, в Испании, Ляйсан и Павел пообещали провести вместе всю жизнь.

В ноябре влюбленные поженились. Без шума, платьев, выкупов и громких праздников: в простой одежде расписались в загсе, а вечером собрались за столом с самыми близкими людьми — в память о маме. Несколько месяцев супругам удавалось скрывать свой новый статус. Хотя, как уверяет Утяшева, никто ничего не скрывал: они с Павлом гуляли по городу, посещали музеи и парки, обнимались, но избегали светских тусовок. Похожая на шутку новость о свадьбе комика и гимнастки появилась 1 апреля, тогда же стала известно о скором пополнении в звездной семье.

Большую часть беременности Ляйсан провела в Испании, а первенец пары Роберт появился на свет в Майами — супруги хотели избежать пристального внимания общественности в этот важный период. Воля на родах не присутствовал, но находился рядом с палатой и увидел сына в первые секунды его жизни. И снова поддерживал любимую жену:

«У меня были страшные психологические срывы. Я рожаю Роберта, и в эту же секунду в беспамятстве беру телефон и набираю маму… Да, это страшно. Пашка влетает ко мне, обнимает и говорит: «Мась, давай моей маме наберем». Паша всегда нравился моей маме. Она одобрила наш союз. Все это рождалось на ее глазах», — делится Утяшева.

Через два года супруги снова стали родителями — на этот раз дочери Софии. Звездная пара до сих пор не показывает детей поклонникам Но рассказывает о своих чадах: смуглый голубоглазый Роберт, например — парень с характером, а София — «бусинка», как называет ее мама, с темными глазами и скуластым личиком. В мае 2017-го Воля и Утяшева отмечала две важные даты: их сыну исполнилось 5 лет, а дочери — 3 года. Для Роба устроили большой праздник — с 30 гостями, пиратской вечеринкой и фокусником — а к малышке пригласили близких родственников и аниматора в костюме принцессы.

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Воля и Утяшева в минувшем году встретили свой первый юбилей — их семье исполнилось 5 лет. Круглую дату пара отпраздновала прогулкой по Москве и трогательными признаниями друг другу в любви.

«Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди еще много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я — отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы — вместе. Что это МЫ! Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день», — обратился к супруге Павел.

«5 лет на одном дыхании. Видимо потому, что ты — это та частичка меня, которой мне так не хватало. Тот, без кого невозможно было дышать полной грудью, ощущать себя и понимать: что же значит быть любимой. Лучший мой друг, мужчина моей мечты, лучший муж, отец… Спасибо тебе за эти 5 лет счастья. Люблю тебя безмерно. Люблю», — ответила спутнику жизни Ляйсан.

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