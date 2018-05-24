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Анфиса Чехова не считает себя идеальной мамой
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Анфиса Чехова не считает себя идеальной мамой 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова решила совместить работу и небольшой семейный отдых — она отправилась в Турцию вместе с мамой и сыном, где успела принять участие в съемках для одного из изданий.
Почти все свободное время Анфиса проводит с сыном. Недавно ведущая рассказала в своем микроблоге, что не считает себя идеальной мамой — Чехова призналась, что часто не успевает совмещать работу, заботы о сыне и свои хобби. По словам Анфисы, иногда приходится чем-то жертвовать.
«Не верьте мамочкам-блогерам, которые выкладывают в течение дня тучу обработанных фото с детьми и содержательным текстом, и при этом уверяют, что всё своё время уделяют детям и им никто не помогает! При этом они еще в зале пресс идеальный качают, работу сложную работают и каждый день в идеальном макияже, с прической и одеты с иголочки. Не верьте, что их дети абсолютно не обделены их вниманием: враки! Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще. Я написала все это, потому что радостно сплавила Солика в мини-клуб, и у меня появилось время пообедать и написать пост. Говорю честно, я не идеальная мать, и это нормально!» — рассказала Чехова в своем микроблоге.
Многие поклонники поддержали Анфису и поблагодарили ее за честность. При этом подписчики считают, что ведущая все же многое успевает в этой жизни. Отметим, что Солик много времени проводит с бывшим мужем Анфисы Гурамом Баблишвили. Недавно мальчик гостил у родственников отца в Грузии три недели.
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