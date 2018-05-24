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Живодеры заживо похоронили карликового пинчера в Омске
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Живодеры заживо похоронили карликового пинчера в Омске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Резонансный случай произошел в Омске. В одном из мусорных баков жители обнаружили карликового пинчера. Как выяснилось, собаку запеленали в ткань и положили в коробку. Неравнодушные омичи обнаружив находку, обратились в приют «Друг». По счастливой случайности собака выжила. У животного ветеринар диагностировал сотрясение и гематому на глазу. К тому же собака была сильно напугана.
Как выяснилось позже, выжившую малышку зовут Ева, и она убежала от хозяйки во время прогулки. В тот момент ее напугала большая собака и та бросилась бежать без оглядки: «Как Ева оказалась на помойке, мы не знаем, но это уже и не так важно. Главное, что Ева была невероятно рада встрече с хозяином, хотя никого из других мужчин к себе не подпускала. А это говорит лишь о том, что дома ее любят и ждут!», — сообщили работники приюта.
Фото: омский приют для собак «Друг».
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