Живодеры заживо похоронили карликового пинчера в Омске

Резонансный случай произошел в Омске. В одном из мусорных баков жители обнаружили карликового пинчера. Как выяснилось, собаку запеленали в ткань и положили в коробку. Неравнодушные омичи обнаружив находку, обратились в приют «Друг». По счастливой случайности собака выжила. У животного ветеринар диагностировал сотрясение и гематому на глазу. К тому же собака была сильно напугана.

Как выяснилось позже, выжившую малышку зовут Ева, и она убежала от хозяйки во время прогулки. В тот момент ее напугала большая собака и та бросилась бежать без оглядки: «Как Ева оказалась на помойке, мы не знаем, но это уже и не так важно. Главное, что Ева была невероятно рада встрече с хозяином, хотя никого из других мужчин к себе не подпускала. А это говорит лишь о том, что дома ее любят и ждут!», — сообщили работники приюта.

Фото: омский приют для собак «Друг».