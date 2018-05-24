Поставить свечу, накормить голодного. Топ-6 советов как помянуть усопшего

Накануне одного из главных религиозных праздников — Святой Троицы — православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день в храмах совершается особое поминовение усопших. Верующие вспоминают всех умерших и молятся за них. Также это специальный день для посещения кладбища. В этом году Троицкая родительская суббота выпадает на 26 мая.

Как правильно почтить память почивших родных, за кого в храме молиться нельзя и для чего писать записки?

Настоятель храма во имя священномученика Андроника иерей Георгий Воробьев дал «АиФ-Прикамье» пошаговую инструкцию, что нужно сделать в Троицкую родительскую субботу.

Идём в храм

Земная смерть человека совсем не означает полного покоя для усопшего. Его душа может мучиться, страдать от грехов. Поэтому нам, живым, так важно помочь тем, кто уже сам не в состоянии прийти в церковь, помолиться о себе, и облегчить свою загробную жизнь.

В пятницу вечером накануне Троицкой родительской субботы совершается заупокойное вечернее богослужение — парастас. Оно посвящено молитве за умерших. А уже утром служится заупокойная божественная литургия и Вселенская панихида об усопших православных христианах. Лучше в это время присутствовать в храме, но если нет такой возможности, помолитесь о почивших родных дома. В каждом молитвослове есть «Молитва об усопших».

Подаём записку

Домашняя молитва, конечно, имеет огромную важность, но соборная молитва в храме всё же ценнее и сильнее. Поэтому хорошо бы написать записку для церковного поминовения на парастас, для заупокойной литургии и панихиду.

В записке крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»). Можно использовать следующие слова перед именами: «воина» (военный), «мл.» (младенец, ребёнок до 7 лет), «отр.» (отрока с 7 до 14 лет), «убиенного», «новопреставленного» (не прошло 40 дней со дня смерти).

Все имена в записках должны быть написаны в церковной традиции. Так, например, вместо Светланы пишем Фотиния, вместо Юрия — Георгий, вместо Алёны — Елена. Бывает, что есть такие имена, у которых нет интерпретации в церковных святцах, например, Олеся, Элианна и т.д. Указывайте имя, данное при крещении.

В записки заносятся имена только крещёных усопших. В записках нельзя писать иноверцев и самоубийц. За них даже в храме не молятся, только дома или на могиле.

Ставим свечи

В память о скончавшихся в храме принято ставить свечи. Свеча — символ молитвенного горения и обращения к Богу. Поэтому недопустимо ставить свечи машинально, бездумно. Нужно обязательно помолиться. В дни поминовения свечи положено ставить не к иконам, а к Распятию, на специальный столик — канун. В этот момент надо просить Бога об упокоении близких, называя имена родственников, окончивших земной путь.

Свечу зажигают от другой горящей свечи и ставят в гнездо подсвечника. Не следует зажигать свечу от лампады, чтобы не накапать воск в масло или не загасить лампаду. Если подсвечник уже занят, и свечу поставить некуда, то просто положите её на подсвечник.

Подаём милостыню

Ещё одна традиция при поминании ушедших в мир иной — милостыня. Подайте неимущему или больному, одинокому человеку и попросите помолиться об усопших. Принесите в качестве пожертвования в храм продукты: хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно приносить муку для просфор, кагор для совершения литургии. А вот мясные продукты приносить не положено.

Устраиваем поминки

Также в память о покойных родственниках можно накрыть стол.

Присутствующие за трапезой помянут усопших, для которых и был приготовлен обед. Пригласите на поминки малоимущих или голодных людей, которых нужно покормить. Следите за тем, чтобы благочестивая традиция не вылилась в пьянство и весёлое гулянье с песнями за столом. Лучше прочитайте или спойте те молитвы, которые знают большинство присутствующих.

Посещаем кладбище

Прибраться на могилке родственников тоже нужно. В Троицкую родительскую субботу сходите на кладбище. Только не нужно поминать покойных водкой, оставлять на могиле стопку со спиртным. Можно положить конфеты или печенье, но не на могилу, а на столик или скамейку, чтобы пришедший человек помянул усопшего. Саму могилку нужно содержать в чистоте.