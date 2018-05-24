9 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться

Окружающим всегда есть до всего дело: мы постоянно оказываемся то слишком толстыми, то изможденными от диет, нас осуждают за увлеченность карьерой, прогулками, бьюти-процедурами и бог весть чем еще. По словам близких, каждый из нас постоянно совершает ошибки — слишком балует детей или, напротив, совершенно не занимается их воспитанием, очень рано рожает или чересчур затягивает с деторождением.

Мужчинам немного проще — общество куда более благосклонно относится ко многим вещам, а женщины воспитаны с рождения так, что вынуждены постоянно чувствовать собственную ущербность и извиняться за многие свои действия. Пора перестать это делать — список из важных вещей, за которые женщина по-хорошему не должна ни перед кем извиняться. Никогда. Жизнь женщины — ее собственная, и нужно воспринимать ее так, как хочется самой женщине, без оглядки на мнение окружающих.

Ваш любовный статус

Вы можете быть свободной, а не одинокой — и ваша мама сколько угодно может продолжать переживать, что вы до сих пор не осчастливили ее известием о скором замужестве. Вы можете жить в гостевом или неофициальном браке — и если вас это устраивает, по-настоящему и без оговорок, — это ваш личный выбор, который вы не обязаны никому объяснять или испытывать по этому поводу чувства вины или ущербности.

Если вы уже замужем и счастливы в роли домохозяйки — прекрасно, значит, вы тоже на своем месте. Все те, кто утверждает, что счастье женщины — только и исключительно в карьере, могут заниматься устройством своей личной жизни и не лезть в вашу.

Живете именно вы, а не мама и не подруги, как бы они ни стремились доказать вам, что знают лучше вас, что именно вам нужно.

Ваши взгляды на материнство

Рожаете ли вы детей или остаетесь в рядах сторонников чайлд-фри, в каком возрасте вы решаете обзавестись потомством и в каком количества — исключительно ваш выбор. Вы можете прибегнуть к услугам суррогатной матери — или родить ребенка своим друзьям, если вам хочется. Никто и никогда не должен вам указывать, как именно жить — и точка. Да, полностью поменять свои убеждения тоже не запрещается.

Ваши способы воспитания детей

Наши мамы чаще всего критикуют наши способы воспитания их внуков — неважно, насколько в доме чисто или грязно и в каком возрасте наши дети начинают ходить и разговаривать — даже если на пяти языках одновременно. Аргументом может быть следующий тезис: «Мама, ты уже воспитала одного ребенка — меня — и уверяешь, что недовольна результатом. Следовательно, своих детей я воспитаю сама — и так, как считаю нужным». Обычно это срабатывает. Вы — самая настоящая мама, и никто не может доказать вам обратного.

Ваши показатели успеха

Еще один параметр, в котором не установлено никакой нормы — просто потому, что ее нет. Вы можете руководить крупной корпорацией и зарабатывать ежемесячно семизначные суммы, быть веселой домохозяйкой и жить на деньги мужа. Можно быть учительницей в школе, танцовщицей в кабаре или дауншифтером в Гоа. Только вы определяете, когда и где вам комфортно зарабатывать деньги и что вы вкладываете в понятие «успех». Оправдываться или тем более извиняться вы не должны ни в коем случае.

Ваша внешность

Придерживаетесь ли вы натуральности и естественности, спокойно глядя на свою седину, или тратите половину зарплаты в бьюти-магазине, а вторую — в салонах красоты? Это ваше решение, и оно в любом случае — правильное.

Ваша манера одеваться

Джинсы с футболкой, лосины в леопардовом принте, строгий костюм или платье в пол и шпильки — да хоть кокошник с сарафаном. Вы и только вы решаете, куда и в каком виде выходить из дома. Окружающие, включая стилистов с их бесконечным «чего нельзя надевать женщинам за…» пусть следуют своим советам сами. Вы можете их выслушать — и делать выводы самостоятельно.

Ваше тело

Вы можете гордо носить кубики на прессе — или пышные бедра и грудь. Какой бы размер вы ни носили, что бы там ни показывали весы — это никак не определяет вашу суть или меру вашего счастья. Главное — чтобы вам было комфортно с вашими размерами, цифрами и объемами. Остальное совершенно неважно.

Ваш возраст

Времена, когда женщины чуть за 40 считались глубокими старухами, давно прошли. И это прекрасно. В любом возрасте никогда не поздно и не рано делать то, что вам хочется и нравится. Прыгать с парашютом, танцевать хип-хоп, вышивать крестиком, седьмой раз выходить замуж или поступить учиться на медсестру, потому что вы всегда этого хотели. Вы не обязаны следовать никаким возрастным ограничениям, правилам или условностям: прекрасно, если вы готовы с гордостью демонстрировать седину и морщины. Чудесно, если вы знаете все о пластической хирургии и готовы пойти на все, лишь бы выглядеть молодо и свежо. Это касается только вас — и вашего тела.

Развлечения и радости

Каждому свое: кто-то не вылезает из библиотеки, в то время как другой меняет самолеты и страны. Одна жить не может без шоколада, а другая без занятий йогой — продолжать можно бесконечно. Никто и никогда не смеет осуждать вас за ваш способ жить в радости, поэтому делать себя счастливой нужно при каждом удобном случае. И при неудобном тоже. Жизнь так коротка, что тратить ее на бесполезные сожаления, оправдания и извинения точно не стоит.