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3 верных способа получить идеальный живот
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3 верных способа получить идеальный живот 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Большинству кажется, что добиться идеального пресса возможно, лишь изнуряя себя длительными тренировками. Однако в современном ритме жизни хочется, чтобы результат был виден здесь и сейчас. Что же делать, если поход на тренировку превращается в пытку, а виды спортивного снаряжения нагоняют тоску? Раскрыть эту тайну нам помог пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.
Часто бывает, что в изменении нуждается не все тело, а только одна проблемная зона. Если спорт по каким-то причинам не способен решить проблему внешней эстетики, а диеты приходятся «не по вкусу», пришло время обратиться к более радикальным методам.

Избавьте меня от…

Если вы никогда не слышали о липосакции — считайте, что вы застряли в каменном веке. На протяжении долгих лет многие женщины отдают предпочтение именно этой операции. У всех видов липосакции существует одна единственная цель — удаление подкожного жира. Однако если вы рассчитываете, что благодаря липосакции вы сможете значительно скинуть вес, то вынуждены вас расстроить — этот вид хирургического вмешательства не направлен на похудение. Обратите внимание на то, что безопасно удалять разрешено только около 5–6 литров жира. Обычно такую операцию рекомендуется делать женщинам после родов, когда ткани более предрасположены к накоплению жиров. Результат после липосакции впечатлит в любом случае, но вот долго ли он продержится — будет зависеть только от вас. Массаж, физические упражнения и правильное питание должны стать вашими верными спутниками в борьбе за идеальный животик.

Красота требует

Говорят, что чудес не бывает, но сейчас мы вас убедим в обратном. Все мы знаем о подтяжке лица, но не многие слышали о подтяжке живота. Абдоминопластика — операция, направленная на удаление жирового фартука (такое тоже есть). Операция непростая: она требует не только серьезной подготовки, но и длительного восстановления. Первые несколько недель пациентам прописывается постельный режим и ограниченные нагрузки. Даже о минимальных физических упражнениях и активностях придется забыть на несколько месяцев. Любительницам водных процедур тоже придется пересмотреть свой досуг: в ближайшие полгода после проведения абдоминопластики сауны и бани запрещены. Но результат превзойдет ожидания, и уже через пару месяцев при выполнении всех рекомендаций вы будете любоваться красивым плоским животиком.
На заметку! Комбинация абдоминопластики с липосакцией является вполне привычным сочетанием. Иногда, чтобы достичь желаемого эффекта, эти операции требуются в совокупности.

Все свое ношу с собой

«Вот бы отсюда отрезать, а сюда прилепить» — такую фразу перед зеркалом мысленно прокручивала в голове наверняка каждая девушка. И, о чудо, мечты сбылись! Липофилинг — забор собственных жировых клеток из одной зоны и пересадка их в другую. Клетки не отторгаются, а приживаются на новом месте, поэтому отсутствие аллергии — большой бонус данной операции. Начинается липофилинг с забора жировых клеток из живота. После этого жировой раствор распределяют в зоны-реципиенты. Липофилинг не требует длительного восстановительного периода, и это является существенным преимуществом. Ведь лето всегда наступает практически незаметно, а значит, успеть заполучить красивый пресс до начала жаркого периода становится почти реальным.
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