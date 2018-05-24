Полина Гагарина восхитилась фигурой беременной Елены Кулецкой

Кажется, будто модель совсем не набирает вес во время беременности.

Недавно стало известно — популярная модель и блогер Елена Кулецкая станет мамой во второй раз. Звезда раскрыла секрет не сразу. Сейчас ее малышу в животике уже около 26 недель. Вчера Елена поделилась снимком с фотосессии, поразив коллег и подруг своим прекрасным видом, а главное — фигурой. Действительно, модель выглядит замечательно во время беременности и создается впечатление, будто она совсем не набрала лишних килограммов.

Господи! Как ты это делаешь? Тростиночка и только животик растёт! Красотка, 😍

Елена Кулецкая не ответила на вопрос певицы. Однако, многие в комментариях также отметили, что модель выглядит прекрасно.

Напомним, что у самой Полины Гагариной оставаться худой во время беременности никак не получается. Звезда признавалась, что сильно поправлялась как во время ожидания первого ребенка, так и второго. Действительно, будучи беременной сыном певица набрала около 30 кг. Только представьте, в 2003 году после победы на «Фабрике звезд» звезда весила 58 кг. А через 4 года она пришла в роддом с 90 кг. Однако, к 2009 году Полина уже носила платья размера xs и весила уже около 50 кг. Со второй беременностью было полегче. Ожидая дочь Мию, певица поправилась на 25 кг. Да и скинуть их удалось гораздо легче. Всего через 3 месяца поклонники уже активно писали звезде, что она уже постройнела и худеть больше не нужно. Полина строго следила за своим питанием и занималась спортом с личным тренером.

У меня с врачом была договоренность — не говорить о моем весе. Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, она все фиксировала в карте и мы расходились. В роддом я вошла с весом 78,5. После родов я встала на весы только через полторы недели — 64,5,

— рассказывала Полина.

Более того, быстрый набор веса во время беременности стал причиной из-за которой звезда скрывала грядущее пополнение своей семьи вплоть до того момента, пока оно не произошло. Полина не хотела, чтобы ее фотографии недобросовестные компании начали вновь использовать в рекламе различных средств для похудения.

У Елены Кулецкой с весом проблем практически нет. Звезда очень быстро восстановилась после рождения дочери в мае 2016 года. И, скорее всего, планирует в те же сроки вернуть былую фигуру и на этот раз. Во время беременности дочкой Никой Елена поправилась на 16 кг (до 74 кг). Спустя 2 месяца после родов молодая мама стала весить 59 кг! Таким образом, ей удалось легко похудеть и поддерживать стройную фигуру вплоть до второй беременности.

Фото: Instagram @elenakuletskaya