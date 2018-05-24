Петербургским такси велят побелеть

Комитет по транспорту предпринял третью за два года попытку ввести цветовую дифференциацию городских такси. В Заксобрание от имени губернатора внесли законопроект, предписывающий всем перевозчикам покрасить свои машины в белый цвет.

«По мнению представителей профессиональных сообществ такси, установление единой цветовой гаммы будет способствовать выводу с рынка перевозок такси нелегальных перевозчиков», — говорится в пояснительной записке.

Дважды депутаты уже отправляли подобные документы на доработку. Некоторые претензии парламентариев чиновники учли: в законопроекте больше нет требований о жёлтых госномерах для машин и питерской регистрации для перевозчиков. Исчезло и ограничение количества выдаваемых разрешений на занятие извозом.

«Нынешний законопроект серьёзно отличается от материалов, которые мы видели раньше, — признал председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по экономике, промышленности и предпринимательству Алексей Макаров . — Работа не прошла даром».

left37,5 тысячи разрешенийВыдано в Петербурге на занятие таксомоторными перевозкамиЗато в цветовых предпочтениях Смольный проявил настойчивость. И даже довел их до крайности. Ведь первый вариант закона предполагал три цвета: белый и серебристый для такси эконом-класса и чёрный для бизнес-класса. Теперь остался исключительно белый, хотя ещё два года назад депутаты недоумевали, почему не более традиционный жёлтый. Чиновники на это ответили единственным аргументом: белые авто — самые дешёвые, этот цвет базовый и имеется в линейке всех автопроизводителей.

«Я и сейчас считаю, что жёлтый цвет логичнее, — сказал Алексей Макаров. — Единый цвет необходим, чтобы максимально отсечь нелегальных перевозчиков. Но почему белый? К тому же есть компании с брендированными цветами, и почему они должны перекрашиваться, мне не понятно».

Тем не менее, Макаров уверен, что документ в первом чтении примут. Но потом начнётся работа над поправками.

«Мы обязательно пригласим на комиссию представителей таксистского сообщества, — пообещал парламентарий. — Постараемся учесть интересы и предприятий, и горожан».

Но даже если единый цвет введут, такси перекрасятся не сразу: им дадут полгода, чтобы сменить окрас. А машины, которые уже работают в городе, смогут не перекрашиваться, пока не истечёт пятилетний срок действия их разрешения на извоз.