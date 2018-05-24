Пост на широкую ногу: египтяне рассказали, сколько тратят на еду в Рамадан

КАИР, 24 мая — РИА Новости Маргарита Кислова , Надим Зуауи. Звучит удивительно, но в месяц мусульманского поста Рамадан, когда от восхода до заката солнца нельзя ни есть, ни пить, расходы на продукты питания в египетских семьях заметно растут. Цены в магазинах также устремляются вверх.

"Иностранцам этого не понять! Рамадан — один такой особенный месяц в году, когда не принято экономить. Да, тяжело, но мы покупаем для семьи все самое лучшее, балуем детей, жертвуем беднякам, помогаем всем, кто рядом и нуждается. А цены растут, потому что больше спрос", — парирует торговец на недоумение растущими день ото дня ценниками и очередью в популярный каирский магазин сладостей.

Несколько дней назад начался мусульманский пост и небольшие грузовички с логотипом кондитерской беспрерывно подъезжают к магазину, а грузчики выносят бесчисленные подносы с восточными сладостями: разнообразной басбусой, кунафой, блинчиками катаеф, печеньем и глазированными орехами. Аромат меда, кокосового ореха, ванили и прочих специй разносится на всю улицу, а в небольшом помещении магазина стоит очередь, в которой посетители терпеливо дожидаются своей порции сладкого счастья, завернутого в хрустящую бумагу и затейливо перевязанного лентой.

Такую картину накануне и во все дни Рамадана можно наблюдать в Каире повсеместно. Очереди ожидают вас и в маленьких мясных или бакалейных лавках, и в больших торговых центрах. Хозяйки с самого утра озабочены покупкой продуктов и приготовлением блюд к столу на предстоящий ужин — «ифтар». Экономить, действительно, не принято, но растущие цены все же охлаждают фантазию.

Три миллиарда на продукты

"У месяца Рамадан свои традиции, своя особенная атмосфера. Поведение и предпочтения покупателей также полностью меняются. Средний продуктовый чек семьи, конечно, вырастает. В прошлом году египтяне потратили в Рамадан на продукты питания 41 миллиард египетских фунтов (примерно 2,3 миллиарда долларов — ред.). В этом году ожидаемая цифра — 51 миллиард (порядка 3 миллиардов долларов)", — рассказал РИА Новости директор египетского клуба экономических исследований Рашад Абдо.

По его словам, многие египетские семьи придают очень большое значение этому месяцу, особенно в части питания. «Тратят деньги не только на продукты для себя, но и на продукты для небогатых соседей, бедняков на улице. Состоятельные люди организуют благотворительные ифтары и сухуры прямо на улицах для нескольких десятков, а то и сотен постящихся, ведь не все имеют семьи, не все могут позволить себе даже самую скромную праздничную трапезу. Эти расходы также войдут в общий продуктовый чек за Рамадан», — пояснил Абдо.

Рамадан на улицах Каира

Выше головы не прыгнешь

Посетители магазинов ходят между рядов в задумчивости. «В этом году мы не сможем купить много деликатесов, уж слишком подорожали. Смотрите, цены на орехи, сухофрукты выросли с прошлого года почти вдвое. А надо же еще и обычные продукты покупать», — вздыхает у прилавка покупательница Сальма. В ее корзине растительное масло, рис, сахар, сыр и лепешки. Она рассказала, что потратится, наверное, пару раз на покупку дорогих сладостей — очень их любят дети и пожилая мама — а в остальном расходы придется сократить, чтобы уложиться в небольшой семейный бюджет.

"Конечно, основные покупаемые в Рамадан продукты, это все-таки продукты первой необходимости. Их потребление сохраняется на привычном уровне. По сравнению с обычным растет потребление мяса, деликатесов, сладостей", — пояснил Рашад Абдо. Он считает, что оживление торговли в Рамадан вносит положительный вклад в экономическое развитие страны, позволяет развивать производство продуктов питания, поддерживает мелкий и средний бизнес.

"Если удастся заработать прилично, сделаю, наконец, ремонт в магазине, давно пора", — делится планами Халед — владелец лавки специй на популярной торговой улице в старом Каире. Он уверен, что поднимать цены на товар в праздничные дни — правильно. «А как еще заработать? Потом, может, весь год буду сводить концы с концами. Бог дает шанс, надо его использовать», — улыбается он.

К Богу в этот особенный мусульманский месяц, расцвеченный таинственным светом традиционных фонарей Рамадана и благоухающий ароматными специями и вечерним дымком кальянов, в Египте будут обращаться продавцы и покупатели, бедные и богатые, с благодарностью и мольбой, и одинаково сильной надеждой на свою порцию счастья.

Рамадан на улицах Каира