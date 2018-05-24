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Под Калининградом начинают выпуск сыров по-настоящему российского производства
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Под Калининградом начинают выпуск сыров по-настоящему российского производства 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«Переславский сыродельный завод» модернизировал свою линию. На предприятии внедрили технологию производства полутвердых сыров и увеличили мощность варочного котла. А ещё наладили контакт с местными переработчиками сырья.
Под Калининградом начинают выпуск сыров по-настоящему российского производства. Массу, из которой готовят продукт, везут сюда с востока области. Делают её в Славске из местного молока.
Это так называемое сырное зерно. Раньше его приходилось завозить в Янтарный край из-за границы. Теперь же есть возможность производить в регионе. Варить здесь будут различные сорта сыра.
Дмитрий Косенко, главный инженер ООО «Переславский сыродельный завод»:
— Целая линейка будет продуктов. Само собой, «Моцарелла» в любом случае. Её мы будем выпускать в разных видах. И соответственно порядка десяти видов, и Гауда, и Российский, и так далее.
При этом, из местной сырной массы, уверены специалисты, возможно получить продукт, качество которого будет ничуть не хуже импортного.
Светлана Грода, технолог ООО «Переславский сыродельный завод»:
— Наш продукт не стыдно показать на рынке. Мы всегда следим за качеством исходного сырья, за качеством готовой продукции, контролируем все показатели.
Продукция «Переславского сыродельного завода» известна не только на внутреннем рынке, но и за пределами Калининградской области. Предприятие работает с 2013 года. Начинали именно с Моцареллы. Сыр, выпущенный здесь, пользуется спросом у столичных потребителей, а также в других регионах, например, на Урале и в Сибири.
Главная цель этой закладки подтвердить возможность производства из местного сырья. Тестовая варка завершилась успешно. Продукцию «Переславского сыродельного завода» можно найти на прилавках, как в крупных супермаркетах, так и в небольших павильонах.
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