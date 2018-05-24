Кайли Дженнер приписали еще одну беременность?

Буквально месяца назад известная модель Кайли Дженер впервые стала мамой. Девушка родила от-летнего Трэвиса Скотта . И вот, пару дней назад, стало известно о возможной второй беременности Кайли.

Близкий друг модели так прокомментировал эту ситуацию:

«У Кайли был настоящих страх забеременеть вновь. Она была очень рада вернуть своё тело в форму после прошлого года, поэтому она не готова пройти сейчас этот путь заново». Стоит отметить, что реакция Трэвиса была абсолютно противоположной. Он был «полностью разочарован и убит горем», когда узнал, что девушка всё-таки не беременна. Сама Кайли утверждает, что хочет большую семью, но не так быстро. Поэтому, возможно, вскоре мы вновь увидим округлившийся живот девушки. А пока будем любоваться милыми фотографиями маленькой Шторми.