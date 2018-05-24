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Чем обработать черную смородину от тли, если она уже цветет?
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Чем обработать черную смородину от тли, если она уже цветет? 

7dach.ru 1 час назад
Появилась тля на чёрной смородине. Листочки, нежные и светленькие, начали сворачиваться. Посмотрела: а там уже сидят эти… Смородина цветёт. Чем можно обработать? Северо-западный регион.
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