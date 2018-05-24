Чем обработать черную смородину от тли, если она уже цветет?

Появилась тля на чёрной смородине. Листочки, нежные и светленькие, начали сворачиваться. Посмотрела: а там уже сидят эти… Смородина цветёт. Чем можно обработать? Северо-западный регион.