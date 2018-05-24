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«Башкирская пчела» вернулась в Уфу
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«Башкирская пчела» вернулась в Уфу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Любимый всеми уфимцами арт-объект «Башкирская пчела», который расположен возле Монумента Дружбы, вновь нарядился в летний разноцветный наряд.
— Памятник башкирской пчеле в Уфе установили в 2007 году на Советской площади. Арт-объект представляет собой металлическую конструкцию, на которой в летнее время высаживаются цветы, имитирующие тельце пчелы, — рассказали в администрации.
Пчела стала одним из любимых украшений города, яркой деталью ландшафта. Арт-объект украшают бегонии, колеусы.
Всего для благоустройства башкирской пчелы используются более 8000 цветов. Высота памятника — 2 метра. Длина — 3,5 метра.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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