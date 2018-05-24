На Эльмаше пропал мужчина, который страдает потерей памяти

Родственники ищут пропавшего Михаила Ивановича Мартьянова . Накануне вечером 57-летний мужчина ушёл из дома на Таганской и больше не возвращался.

— Он страдает провалами в памяти, а также не ориентируется в пространстве. Он пару раз звонил, но называл адреса, которых нет. Мы уже объездили весь Уралмаш и Эльмаш, но его нигде нет, — рассказала E1.RU дочь Михаила Мартьянова.

Если вы увидели Михаила Ивановича, то сообщите об этом родным по телефонам +7 952 725 26 00 — Ксюша (дочь), +7 902 872 47 61 — Татьяна (супруга).