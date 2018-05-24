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Волонтёры разыскали пропавшего жителя Эльмаша, который страдает потерей памяти
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Волонтёры разыскали пропавшего жителя Эльмаша, который страдает потерей памяти 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» смогли разыскать 57-летнего Михаила Ивановича Мартьянова, который накануне вечером ушёл из дома на Таганской и больше не вернулся. Мужчину обнаружили на одной из улиц в Пионерском посёлке. По словам родственников, он мог потеряться из-за того, что страдает провалами в памяти. После исчезновения Михаил Иванович несколько раз звонил домой, но называл несуществующие адреса. К счастью, всё закончилось благополучно:
— Сообщили, что он жив и здоров. Сейчас ждём информацию, чтобы забрать его домой, — сказала дочь Михаила Мартьянова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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