Волонтёры разыскали пропавшего жителя Эльмаша, который страдает потерей памяти

Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» смогли разыскать 57-летнего Михаила Ивановича Мартьянова , который накануне вечером ушёл из дома на Таганской и больше не вернулся. Мужчину обнаружили на одной из улиц в Пионерском посёлке. По словам родственников, он мог потеряться из-за того, что страдает провалами в памяти. После исчезновения Михаил Иванович несколько раз звонил домой, но называл несуществующие адреса. К счастью, всё закончилось благополучно:

— Сообщили, что он жив и здоров. Сейчас ждём информацию, чтобы забрать его домой, — сказала дочь Михаила Мартьянова.